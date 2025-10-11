Mladi talent iz susjedstva stiže u Hajduk?

Pojavila se u hrvatskim medijima informacija da je Hajduk dogovorio prelazak Kenana Vrbana iz Sarajeva na Poljud. Vrban je 17-godišnjak i jedan od najvećih talenata bosansko-hercegovačkog nogometa. Indexu je potvrđeno da dogovor o mogućem poslu nije ni blizu realizacije.

Najmlađi debitant u klupskoj povijesti Sarajeva 17. rujna proslavio je 17. rođendan. Priliku za prve minute među profesionalcima dao mu je Zoran Zekić u utakmici kupa prošle sezone, a u ovoj je odigrao 25 minuta u porazu 1:2 od Sloge Meridian. Prema podacima s Transfermarkta, pod ugovorom je do kraja 2027. godine, a vrijednost mu je procjenjena na 100.000 eura.

Još ništa od posla

Index doznaje da Hajduk jest u pregovorima oko realizacije posla i da ga prati već duže vrijeme, ali i da nije niti blizu dogovora oko njegova transfera.

Vrban je za U-17 reprezentaciju Bosne i Hercegovine zabio četiri gola u sedam odigranih utakmica, a debitirao je već i za nacionalnu U-19 momčad. Igra na poziciji ofenzivnog veznog, u ovoj sezoni paralelno nastupa za juniorsku i seniorsku momčad.