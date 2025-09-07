Mladi košarkaši KK Trogir osvojili 4. Otvoreno prvenstvo grada Trogira

Košarkaši KK Trogir pobijedili su na na 4. Otvorenom prvenstvu grada Trogira za mlađe kadete koje je održano tijekom protekla tri dana. Natjecalo se osam ekipa iz Dalmacije, a u finalu su Trogirani pobijedili KK Split rezultatom 69:56.
Donosimo sve rezultate posljednjeg dana turnira.
Za 7. mjesto
KK Adriatic - KK TROGIR II 41:28
ZA 5. mjesto
KK RIBOLA KAŠTELA- Športski klub Split 46:41
Za 3. mjesto
KK Solin - KK Podstrana 48:43
Finale:
KK TROGIR- KK SPLIT 69:56
Najbolja petorka turnira :
Ivan Bartulovic KK SPLIT
Luka Šerić KK SPLIT
Filip Šamadan KK SOLIN
Šimun Vulas KK TROGIR
Bepo Radić KK TROGIR
