Close Menu

Mladi košarkaši KK Trogir osvojili 4. Otvoreno prvenstvo grada Trogira

U finalu svladali vršnjake iz KK Splita rezultatom 69:56 – donosimo sve rezultate posljednjeg dana turnira i najbolju petorku natjecanja

Košarkaši KK Trogir pobijedili su na na 4. Otvorenom prvenstvu grada Trogira za mlađe kadete koje je održano tijekom protekla tri dana. Natjecalo se osam ekipa iz Dalmacije, a u finalu su Trogirani pobijedili KK Split rezultatom 69:56.

Donosimo sve rezultate posljednjeg dana turnira. 

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Za 7. mjesto

KK Adriatic - KK TROGIR II 41:28

ZA 5. mjesto

KK RIBOLA KAŠTELA- Športski klub Split 46:41

Za 3. mjesto

KK Solin - KK Podstrana 48:43

Finale:

KK TROGIR- KK SPLIT 69:56

Najbolja petorka turnira :

Ivan Bartulovic KK SPLIT

Luka Šerić KK SPLIT

Filip Šamadan KK SOLIN

Šimun Vulas KK TROGIR

Bepo Radić KK TROGIR

kosarka turnir trogir foto josko herceg 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0