Mladi izlažu: Marina Mužinić u Zoni prikazuje sraz plave svjetlosti mora i čvrstoće stijena

Nakon ljetne stanke nastavlja se deseti ciklus programa Mladi izlažu. U petak, 24. listopada, u 18 sati u Zoni će se otvoriti izložba mlade akademske slikarice Marine Mužinić, koja se može razgledati do 21. studenoga. U sklopu otvorenja održat će se razgovor s autoricom i kreativna radionica Wine and Art.

- Autorica inspiraciju pronalazi u djelima Aivazovskog, Van Gogha i Zvonimira Mihanovića. U svom likovnom izrazu istražuje suodnos mora i stijena te njihovu simboliku unutarnjih stanja čovjeka. Izloženi akrili na platnu prikazat će sraz plave svjetlosti mora i čvrstoće stijena, izražen kroz plavo-zeleni i žuti spektar boja. Osim kroz izložene radove, autorica će se u programu otvorenja predstaviti i kroz razgovor te popularni koncept radionice Wine and Art. Mjesta na radionici su već popunjena, no pridružite nam se na otvaranju - poziva Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Marina Mužinić rođena je 1999. godine u Splitu. Završila je Zdravstvenu školu u Splitu 2018. godine, a 2024. diplomirala na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu u klasi izv. prof. art. Vedrana Perkova.