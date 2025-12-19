Mladi izbjegavaju obiteljska okupljanja za Božić. Iznenadit će vas zašto

Blagdani su tradicionalno vrijeme obiteljskih okupljanja, no za dio pripadnika generacije Z ove godine oni ne izazivaju veselje, već stres. Razlog nije ljubavni život, nego – posao. Istraživanje je pokazalo da se brojni mladi boje susreta s obitelji jer su im lagali o svojoj karijeri i ne žele odgovarati na neugodna pitanja o profesionalnom statusu.

Platforma ELVTR, koja nudi edukacije iz poslovnog svijeta, provela je anketu među 2.000 zaposlenih osoba u dobi od 21 do 35 godina. Rezultati su pokazali da je čak 58 posto ispitanika priznalo da je na neki način obitelji prikazalo svoju karijeru boljom nego što jest, piše YourTango.

Među mlađim pripadnicima generacije Z, 42 posto izjavilo je da osjeća barem umjeren stres kada se na obiteljskim okupljanjima povede razgovor o poslu, dok je 33 posto ispitanika priznalo da je barem jednom preskočilo obiteljsko druženje kako bi izbjeglo takva pitanja.

Fokus s obitelji sve više prelazi na karijeru

Razgovori o poslu postali su posebno osjetljivi jer se obiteljske teme s vremenom mijenjaju. Prema podacima USA Facts, odrasli u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. godine rjeđe su bili u braku nego u gotovo bilo kojem razdoblju otkako se takvi podaci prate, još od 1940. godine.

Istraživanje Pew Research Centera pokazalo je da samo 51 posto osoba u dobi od 18 do 34 godine želi imati djecu, zbog čega se obiteljski razgovori sve češće usmjeravaju na karijeru i profesionalna postignuća.

Istodobno, tržište rada dodatno pojačava nesigurnost. Prema podacima Cengage Groupa, tek 30 posto diplomiranih studenata u 2025. godini pronašlo je stalni posao povezan s vlastitom strukom.

Želja za prihvaćanjem i dalje snažna

Unatoč promijenjenim vrijednostima i nesigurnim karijernim putevima, potreba za obiteljskim odobravanjem i dalje je izražena. Istraživanje ELVTR-a pokazalo je da 45 posto ispitanika osjeća pritisak da promijeni posao zbog mišljenja obitelji, dok je 22 posto izjavilo da bi čak bili spremni odustati od posla iz snova kako bi se više svidjeli rodbini.

Iako se životni prioriteti mladih generacija razlikuju od onih prijašnjih, jedno ostaje isto – želja za obiteljskim prihvaćanjem i razumijevanjem i dalje ima snažan utjecaj na njihove odluke.