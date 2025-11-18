Mladi iz SKAC Osijeka pokrenuli digitalnu memoriju vukovarskih branitelja

U trenutku kada se Kolona sjećanja ponovno sprema ispuniti ulice Vukovara, mladi iz SKAC Osijeka odlučili su učiniti nešto što vraća glas onima koji ga više nemaju. Prošle godine prvi put su u tišini hodali s imenima branitelja na svojim majicama. Nisu znali što će se dogoditi, samo su željeli dati svoj doprinos i učiniti sjećanje osobnijim i živim.

Ono što je uslijedilo nitko nije očekivao. Nakon Kolone počeli su se stvarati susreti između mladih i obitelji poginulih branitelja i braniteljica. Javljale su se majke, braća, prijatelji i suborci. Stizale su fotografije, priče i riječi koje se čuvaju godinama. Mladi su otkrivali lica iza imena, a obitelji su dobile znak da njihovi najmiliji nisu zaboravljeni. To iskustvo nas je duboko ganulo i pokazalo nam put kojim želimo nastaviti.

Zato ove godine ponavljamo isto, ali idemo korak dalje. Pokrenuli smo digitalnu memoriju vukovarskih branitelja nazvanu Umjesto njih, dostupnu na istoimenoj web aplikaciji. Na njoj se čuvaju biografije, fotografije i provjerena svjedočanstva obitelji, suboraca i povjesničara. Svaka objava brižno se provjerava kako bi ostala vjerna istini i dostojanstvu onih o kojima govori.

Mladi koji ove godine nose majice s imenima branitelja moći će, uz pristanak obitelji, stupiti u kontakt s onima koji čuvaju uspomenu na te osobe. Tako ime prestaje biti samo slovo na tkanini i postaje priča. Postaje čovjek. Postaje život koji se ne želi zaboraviti.

"Pozivamo i obitelji poginulih branitelja i braniteljica da nam ispričaju svoje priče, da podijele uspomene, osobnost, gestu, smijeh, dobrotu i snagu svojih najmilijih. Svaka priča koju prime mladi postaje svjetlo koje se prenosi dalje. Kada jednog dana više ne budemo ovdje da svjedočimo iz prve ruke, njihove će riječi nastaviti živjeti i nadahnjivati nove generacije na hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema domovini. Naša je želja da svaka obitelj zna da se njihov sin, kći, otac, majka, brat, sestra ili prijatelj ne zaboravlja i da njihova žrtva postaje putokaz mladima koji tek uče kako stvarati dobro u svijetu.

Mladi iz SKAC Osijeka i dalje traže način kako doprinijeti svojoj zemlji. Ovaj projekt rodio se iz jednostavne želje da se učini dobro, a prerastao je u mjesto koje spaja generacije i čuva temeljne vrijednosti našeg naroda.

Pozivamo javnost da upozna ove priče i podrži inicijativu koja vraća nadu, zahvalnost i duboko poštovanje prema onima koji su se borili umjesto nas", poručili su iz SKAC-a.