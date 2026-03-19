Mladi inženjer iz Dalmacije: "Kad nam plaće budu konkurentne, mladi stručnjaci će imati razlog ostati u svojoj domovini"

Iako je student pete godine diplomskog studija na Kopilici Šime Šentija trenutno radi na gradilištima u Splitu i Sinju kao izvođač električnih instalacija, uključujući sustave vatrodojave, priključivanje potrošača, spajanje trafostanica i druge elektroinstalaterske radove.

Bilo mu je zanimljivo studirati, posebno stručne predmete, a kao najdraži izdvaja Elektromotorne pogone. Kaže da ne može izdvojiti samo jedan trenutak za vrijeme studiranja jer pamti i loše i dobre, ali na lošima je posebno zahvalan jer se iz njih najviše nauči. Dobre trenutke ipak malo više pamti.

Američko iskustvo i priznanje za izvrsnost

Bio je na programu Work and Travel u SAD-u, u gradu Myrtle Beach kada je proputovao zapadnu obalu Amerike gdje je stekao nevjerojatna iskustva i upoznao različite kulture. Zahvaljujući svojoj izvrsnosti uručena mu je Rektorova nagrada koja mu puno znači jer je znak da je njegov rad prepoznat i cijenjen. U budućnosti se vidi u struci i to u području energetike gdje bi mogao napredovati i razvijati se kao inženjer.

Poruka mladima i pogled na Hrvatsku

Iako se vjerojatno ne planira dalje formalno obrazovati svakako ima namjeru pohađati stručne seminare, edukacije i usavršavanja. Budućim studentima poručuje da svatko za sebe najbolje zna koliko se može opteretiti fakultetom i zato se ne treba uspoređivati s drugima nego postaviti vlastite ciljeve i truditi se ostvariti ih, uz to da se ne zaboravi na odmor i balans.

- Prije studija sam dosta trenirao dok se danas sportom bavim amaterski, igram nogomet za NK Čaporice - Trilj i mali nogomet za MNK Azra iz Sinja. Slobodno vrijeme provodim aktivno igrajući nogomet, mali nogomet i tenis, a volim ga provesti i u druženju s prijateljima i obitelji.

Mišljenja je da se u Hrvatskoj može uspjeti, ali ako netko misli uspjeti mora imati strpljenje i veliko razumijevanje za ono što radi, poručuje. Dodaje kako se ne čudi onima koji odu vani jer trenutna situacija s plaćama inženjera u Hrvatskoj često ne pruža mogućnosti kakve se mogu ostvariti radom u inozemstvu.

Zato vlastima poručuje da je potrebno osigurati bolje uvjete rada, veće mogućnosti zapošljavanja u struci i konkurentnije plaće kako bi mladi stručnjaci imali razlog ostati u svojoj domovini.