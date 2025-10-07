Mladi Hajdukov bek produžio ugovor do 2029.: "Od početka karijere treniraš i radiš za ovaj trenutak"

Talentirani 19-godišnji desni bek Luka Hodak danas je produžio ugovor s Hajdukom do 30. lipnja 2029. godine. Luka je stalni član prve momčadi od početka ove sezone, a nedavno je upisao i službeni debi za Bijele u pobjedi protiv Vukovara u Vinkovcima.

Rođen je u Splitu 10. lipnja 2006. godine, a prve nogometne korake napravio je u Mosoru iz Žrnovnice. Na Poljud je prešao 2015. godine te je od tada prošao sve uzrasne kategorije Akademije HNK Hajduk "Luka Kaliterna". U prošloj sezoni uglavnom je nastupao za juniore iako je često trenirao s prvom momčadi. Redovito nastupa za U-19 reprezentaciju Hrvatske za koju je upisao 22 nastupa, a u tri navrata bio je kapetan momčadi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prethodni ugovor trajao je do lipnja 2027. godine, a potpisao ga je prije godinu dana.

- Osjećaj je sjajan, od početka karijere treniraš i radiš za ovaj trenutak. Kada sam krenuo trenirati nogomet u Mosoru nije mi bilo na pameti da ću doći do ovdje. Motiv je tada bio da ne stojim doma i igram igrice, ali došao sam do Hajduka, tu sam već desetak godina, stigao sam do seniorske momčadi i sada produljio ugovor. Hvala Klubu, hvala svima koji mi pružaju potporu, posebno starijim suigračima koji mi zaista puno pomažu - istaknuo je Luka prilikom produženja ugovora s Bijelima.

Luka, čestitamo i želimo ti puno sreće i uspjeha u bijelom dresu! - poručili su iz HNK Hajduk.