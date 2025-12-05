Mladež HDZ-a Split razveselila djecu Maestrala povodom svetog Nikole

Mladež HDZ-a Split obilježila je blagdan svetog Nikole darivanjem djece iz Dječjeg doma Maestral, donoseći im radost, toplinu i blagdanski duh. Kroz druženje ispunjeno osmijehom i lijepim trenucima, mališanima su uručeni prigodni pokloni koji su im dodatno uljepšali dan.

Iz Mladeži poručuju kako im je ova tradicionalna blagdanska akcija posebno važna jer podsjeća na važnost zajedništva, solidarnosti i brige za najmlađe. Zahvalili su svim članovima i volonterima koji su sudjelovali u organizaciji.

Blagdansko darivanje još je jednom potvrdilo koliko mala gesta može značiti djeci i koliko je važno širiti dobrotu u zajednici.