Mladež HDZ-a Split proslavila 35. obljetnicu

U prepunom Tehnološkom parku Split svečano je obilježena 35. obljetnica Mladeži HDZ-a Split, u ozračju zajedništva, ponosa i zahvalnosti prema svima koji su kroz protekla desetljeća bili dio njezina rada i rasta.

U prisutnosti brojnih članova, utemeljitelja i stranačkih dužnosnika, prisjetili su se ključnih trenutaka, projekata i uspjeha koje je Mladež ostvarila tijekom više od tri desetljeća djelovanja, potvrđujući svoju važnu ulogu u političkom, društvenom i organizacijskom životu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Svečanost je otvorio predsjednik Mladeži HDZ-a Split Bruno Stričević, koji je u svom obraćanju istaknuo važnost kontinuiteta, zajedništva i odgovornosti novih generacija mladih ljudi koji danas nastavljaju graditi organizaciju na vrijednostima koje su postavili njezini utemeljitelji.

Okupljenima su se tom prigodom obratili i predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman” Ivica Tafra, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te predsjednik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović.

"Obljetnica je bila prilika ne samo za prisjećanje na bogatu prošlost i sve ono što je Mladež kroz godine stvarala, nego i za pogled prema budućnosti, uz jasnu poruku da Mladež HDZ-a Split ostaje snažan oslonac stranci, ali i prostor okupljanja, političkog sazrijevanja i djelovanja mladih ljudi koji žele doprinositi svome gradu i društvu.

Ponosni na 35 godina djelovanja, zahvaljujemo svima koji su svojim radom, trudom i predanošću utkali dio sebe u ovu priču. Obljetnice poput ove podsjetnik su da snaga svake organizacije počiva upravo na ljudima, zajedništvu i vrijednostima koje traju", poručili su iz Mladeži HDZ-a.