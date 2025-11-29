Mladež HDZ-a SDŽ izabrala novo vodstvo: Evo imena

Izaslanici gradskih i općinskih organizacija Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije okupili su se jučer u Tehnološkom parku na Dračevcu, gdje je održana izborna skupština Županijske organizacije. U novom mandatu za predsjednika je ponovno izabran Ivan Skelin, čiji je dosadašnji rad ocijenjen kao kvalitetan, odgovoran i usmjeren prema stvarnim potrebama mladih članova stranke.
Skupštinu su pozdravili i brojni gosti iz županijskog i državnog vrha stranke: župan Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, predsjednik ŽO HDZ SDŽ Ante Mihanović, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader, kandidat za predsjednika nacionalne Mladeži HDZ-a Tin Jurak te predstavnik Mladeži HDZ-a BiH Boris Mrnjavac. U svojim su se obraćanjima osvrnuli na rad županijske mladeži, istaknuvši da stranka na mlade ozbiljno računa u svojim budućim političkim planovima.
Nakon izbora, predsjednik Skelin zahvalio je delegatima na ukazanom povjerenju te poručio kako će u fokusu novog mandata ostati stambena politika za mlade, jačanje aktivnosti na terenu te promicanje vrijednosti na kojima počiva HDZ.
Izabrani članovi Županijskog odbora
Julia-Katharina Antičević
Matko Baričević
Ivana Bošnjak
Filip Budimir
Katarina Crljen
Danijela Cvitanović
Manuela Čikara
Luka Dodoja
Marija Draganić
Kristian Dropuljić
Maja Duvnjak
Ante Kekez
Paula Krnjača
Sara Kulić
Mariana Lendić
Ema Lovrić
Stipe Lozina
Neven Matić Livaja
Petar Mijić
Jakša Pavić
Stipe Perić
Ivona Plenković
Marko Radić
Katarina Radman
Ivana Runjić
Miroslav Sokol
Nikola Sorić
Josip Šabić
Katarina Šustić
Daniel Varnica
Niko Vilogorac-Gamulin
Ivan Vrljić
Izabrani članovi Nadzornog odbora
Martina Bašić
Josip Čelan
Marko Mandarić