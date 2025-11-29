Mladež HDZ-a SDŽ izabrala novo vodstvo: Evo imena

Izaslanici gradskih i općinskih organizacija Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije okupili su se jučer u Tehnološkom parku na Dračevcu, gdje je održana izborna skupština Županijske organizacije. U novom mandatu za predsjednika je ponovno izabran Ivan Skelin, čiji je dosadašnji rad ocijenjen kao kvalitetan, odgovoran i usmjeren prema stvarnim potrebama mladih članova stranke.

Skupštinu su pozdravili i brojni gosti iz županijskog i državnog vrha stranke: župan Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, predsjednik ŽO HDZ SDŽ Ante Mihanović, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader, kandidat za predsjednika nacionalne Mladeži HDZ-a Tin Jurak te predstavnik Mladeži HDZ-a BiH Boris Mrnjavac. U svojim su se obraćanjima osvrnuli na rad županijske mladeži, istaknuvši da stranka na mlade ozbiljno računa u svojim budućim političkim planovima.

Nakon izbora, predsjednik Skelin zahvalio je delegatima na ukazanom povjerenju te poručio kako će u fokusu novog mandata ostati stambena politika za mlade, jačanje aktivnosti na terenu te promicanje vrijednosti na kojima počiva HDZ.

Izabrani članovi Županijskog odbora

Julia-Katharina Antičević

Matko Baričević

Ivana Bošnjak

Filip Budimir

Katarina Crljen

Danijela Cvitanović

Manuela Čikara

Luka Dodoja

Marija Draganić

Kristian Dropuljić

Maja Duvnjak

Ante Kekez

Paula Krnjača

Sara Kulić

Mariana Lendić

Ema Lovrić

Stipe Lozina

Neven Matić Livaja

Petar Mijić

Jakša Pavić

Stipe Perić

Ivona Plenković

Marko Radić

Katarina Radman

Ivana Runjić

Miroslav Sokol

Nikola Sorić

Josip Šabić

Katarina Šustić

Daniel Varnica

Niko Vilogorac-Gamulin

Ivan Vrljić

Izabrani članovi Nadzornog odbora

Martina Bašić

Josip Čelan

Marko Mandarić