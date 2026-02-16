Mladenka hoće tužiti prijateljicu koja joj nije došla na vjenčanje, ljudi je podržali

Jedna se mladenka osjeća "izdanom" i razmišlja o tužbi protiv dugogodišnje prijateljice koja se nije pojavila na njezinu vjenčanju na Baliju - iako joj je ona platila put i smještaj. Nakon što je priču podijelila na internetu, mnogi su zaključili da bi tužba u ovom slučaju bila opravdana, prenosi Index.

U objavi na Redditu, 25-godišnja mladenka napisala je da su se ona i suprug vjenčali prošlog mjeseca na Baliju. Kako bi prijateljima olakšali dolazak, odlučili su im pokriti troškove avionskih karata i hotela.

Za prijateljicu koju je nazvala Gemma platila je avionsku kartu od 2000 dolara (1840 eura) te smještaj - još oko 150 do 300 dolara (138 do 276 eura) za tjedan dana, odnosno za njezin dio troškova. Sveukupno je, kaže, na Gemmu potrošila oko 2300 dolara (2116 eura), dok je Gemmin suprug svoju kartu platio sam.

Prijateljica iskoristila putovanje za vlastiti medeni mjesec

No na dan vjenčanja Gemma i njezin suprug nisu se pojavili. Mladenka je kasnije doznala i zašto. "Gemma je uzela besplatnu avionsku kartu za Bali i hotelsku sobu, a kad sam je pitala zašto nije došla, rekla je da im je to bila idealna prilika jer si nisu mogli priuštiti vlastiti medeni mjesec", napisala je mladenka.

Dodala je i da je Gemmin suprug rekao kako mu se "nije dalo ići" na vjenčanje. "Jako me to povrijedilo jer smo prijateljice više od 10 godina", navela je.

Mladenka sada razmišlja da pokrene postupak za male sporove i pokuša vratiti novac. Ipak, oklijeva jer je Gemma nedavno rodila, a njezin suprug ostao bez posla. Brine je da bi ih tužba dodatno financijski opteretila pa se pita ispada li zbog toga loša.

Korisnici Reddita podržali mladenku

Većina ljudi složila se da ima pravo razmišljati o tužbi. "Netko vam ponudi besplatan odmor pod uvjetom da tijekom njega dođete na jedno slavlje? Ja bih takvu priliku objeručke prihvatio. Uzeti besplatno putovanje, a onda se ne javiti i ne pojaviti na vjenčanju prijatelja - to je stvarno odvratno", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Niste im poklonili medeni mjesec. Samo ste im pomogli da dođu na vaše vjenčanje kako im to ne bi bio financijski teret." Nastavio je: "Mogli su i jedno i drugo - provesti vrijeme zajedno kao na medenom mjesecu, ali i pojaviti se na vjenčanju. To što su uzeli vaš novac i iskoristili ga isključivo za sebe nije u redu."

Neki su mladenki savjetovali da prekine svaki kontakt s Gemmom, dok su drugi predlagali da barem pokuša dobiti novac natrag. "Zlouporaba prijateljstva je uzeti 2000 dolara i onda se čak ni ne pojaviti na vjenčanju", glasio je jedan od komentara.

