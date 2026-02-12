Mladenci poslali pozivnice, ljudi ogorčeni onim što su tražili: "Grozno ponašanje"

Objava na društvenim mrežama o pozivnici za vjenčanje u kojoj se od gostiju traži da sami plate svoje obroke potaknula je raspravu o rastućim troškovima vjenčanja i tome kako bi uzvanici trebali reagirati. Objava, podijeljena na Redditu, prikupila je više od 1700 glasova i 1100 komentara nakon što su korisnici doznali za neobičnu molbu budućih mladenaca,.

“Ljubazno molimo goste da plate 75 dolara”

Korisnik Reddita podijelio je svoje iskustvo nakon što je dobio pozivnicu od, kako navodi, bliskog prijatelja. “Dakle, ženi mi se ‘bliski’ prijatelj i upravo je poslao pozivnicu s napomenom u kojoj stoji: ‘kako bismo lakše pokrili troškove, ljubazno molimo goste da za svoj obrok na primanju plate 75 dolara (oko 63 eura) po osobi'”, napisao je u objavi, piše Index.

“Ostao sam zapanjen”, nastavio je. “Razumijem da su vjenčanja skupa, ali otkada je postalo normalno ispostavljati račun gostima? Čini se da se vjenčanja danas manje tiču ljubavi, a više su narcisoidna natjecanja u pokazivanju s cijenom koja neprestano raste.”

Autor je pojasnio kako njegova reakcija nije toliko posljedica uvrede, koliko financijske realnosti. “Iskreno, nisam uvrijeđen, samo sam bez novca”, napisao je, dodavši kako nije siguran bi li ga odbijanje poziva zbog troška učinilo “kretenom” ili je samo očekivanje para nerazumno. Svoju objavu zaključio je pitanjem: “Je li ovo normalno?”

Podijeljene reakcije

Dilema je izazvala brojne reakcije. U komentarima su mnogi korisnici odbacili ideju da bi gosti trebali sufinancirati svadbeno slavlje, pogotovo ono u čijem planiranju nisu sudjelovali. Neki su zahtjev protumačili kao kršenje dugogodišnjih društvenih normi, dok su se drugi usredotočili na to kako takav potez utječe na darove.

“Nadam se da ne očekuju darove”, napisao je jedan komentator. Drugi se nadovezao: “Upravo to. Otišao bih, platio i ostavio lijepu čestitku s možda 50 dolara i porukom: ‘Naš dar je trebao iznositi 200 dolara, no kako smo 150 potrošili na večeru, ovo je ostatak’.”

Neki su bili još izravniji. “Kad bih uopće i išao na tu humanitarnu večeru, a ne bih, ne bih donio nikakav dar. Tih 75 dolara ulaznice bilo bi sve što bi dobili od mene. Ostatak dara su izgubili jer su bili tako nepristojni”, stoji u jednom komentaru. Za druge je rješenje bilo jednostavno: “Samo bih odgovorio da ne dolazim.”