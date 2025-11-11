Mladen Grdović večeras na Peškariji: Glazbeno finale manifestacije „Vrime mora i spize“

Manifestacija „Vrime mora i spize“ završava večeras, 11. studenoga, velikim glazbenim finalom na splitskoj Peškariji, gdje će nastupiti Mladen Grdović.

Program Martinja na Peškariji počinje u 18 sati, kada će dalmatinski vinari predstaviti vina autohtonih i gotovo zaboravljenih sorti – prava raritetska izdanja koja se rijetko mogu naći u komercijalnoj prodaji.

U 20 sati na pozornicu stiže Mladen Grdović, koji će pjesmom i dobrim raspoloženjem donijeti Splitu prepoznatljiv dalmatinski glazbeni ugođaj. Njegov koncert bit će vrhunac manifestacije, trenutak kada će Peškarija i cijeli Split zapjevati moru, vinu i životu – onako kako i priliči Martinju.

Tijekom jeseni, manifestacija „Vrime mora i spize“ povezala je more, jedra i dalmatinsku gastronomiju kroz bogat program: Splitski festival jedrenja, Valcer pod jedrima, niz okruglih stolova, izložbi i događanja posvećenih mediteranskoj prehrani i održivom načinu života.

Koncert Mladena Grdovića simbolično zatvara manifestaciju, donoseći poruku radosti, zajedništva i ponosa na dalmatinski način života – onaj koji Split već stoljećima dijeli sa svojim morem.