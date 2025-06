Mladen Grdović otvoreno o boli, vjeri i ljubavi: "Moram biti jak"

Zadarski glazbenik Mladen Grdović u emotivnom razgovoru za In Magazin progovorio je o osobnim gubicima, vjeri koja mu daje snagu, te o svom pogledu na ljubav u zrelim godinama.

Grdović je istaknuo da mu je vjera iznimno važna, što potvrđuje i tetovaža Isusovog lika na ruci. "Otkad mi je brat Paulo umro, ostali smo samo sestra Luiza, nevista Inga, a mama i tata su preminuli. Čak su mi umrli i moji pasići, i od moje bivše. Zadnja je otišla Bela. Kad je Bela otišla, tada su sve moje emocije otišle, ali moram biti jak", izjavio je 66-godišnji pjevač.

S posebnim poštovanjem prisjetio se i svog oca koji mu je, kaže, bio uzor. "Moj tata je bio automehaničar, popravljao je auto Miši Kovaču i spasio mu život", dodao je.

"U ljubav uvijek imam vjere"

Govoreći o ljubavi, Grdović priznaje kako mu je teško zamisliti novu životnu partnericu. "Ne znam kakva bi me žena sada mogla privući. Teško je to sada, poslije svega... Neki moji prijatelji se žene po četiri puta, tri puta, dva puta... Ja to ne mogu! Ja sam patrijarhalno odgojen, Zadranin. Meni to mora doći prirodno", iskren je bio glazbenik, ali i naglasio: "U ljubav uvijek imam vjere."

Grdović je godinama bio u braku s 12 godina mlađom Brankicom. Iako je javno negirao loše odnose, u svibnju 2020. Brankica je podnijela zahtjev za razvod braka nakon 22 godine zajedničkog života. Tri mjeseca kasnije sud je zaključio da pomirenje nije moguće.