Mlada splitska pjevačica otkrila čime ju je iznenadila Hana Huljić

Na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci nastupit će i mlada Splićanka Lorena Bućan, čiji hitovi imaju milijune pregleda na YouTube-u. Gordan Vasilj iz In Magazina pjevačicu moćnog glasa sreo je na Palmižani, na snimanju novog videospota. U opuštenom razgovoru otkrila mu je zašto Hanu Huljić smatra anđelom, a Jelenu Rozgu kraljicom te čime ju je osvojio dečko s kojim je tri godine u vezi.

Ljetni singl zaraznog latino ritma "Je l' moguće", koji je mlada Lorena Bućan premijerno izvela na Melodijama Jadrana, uskoro će dobiti i pripadajući videospot. Talentirana pjevačica ga je ovih dana počela snimati na predivnoj Palmižani, piše DNEVNIK.HR.

"Pisma je sama po sebi fenomenalna, predobra, plesna i taman za ljeto. Nisam htjela nešto brzinski napraviti, neki štrc-brc spot, tako da sam htjela izabrati neku egzotičnu lokaciju, nešto na Mediteranu, u prirodi, nešto gdje će biti milijun boja", kazala je Lorena Bućan.

A prije novog spota, ovu Splićanku iznimnih vokalnih sposobnosti, drugu godinu zaredom čeka nastup na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci.

"Stvarno mi je žao što ga nikad nisam imala priliku upoznat uživo i vidjeti, ali stvarno sam to nadoknadila time što imam ogromnu čast da njegove pisme pjevam u njegovom gradu i s ljudima koji su s njim radili, koji su mu pisali pisme i pjevali s njim. Predivan projekt i jedva čekam opet stat na pozornicu", uzbuđeno je poručila.

21-godišnja Lorena živi svoj san. U rekordnom roku osvojila je srca i publike i kritike, dobivši prestižne glazbene nagrade, dok njezini hitovi na YouTube-u imaju milijune pregleda.

"Ne znam gdje je kraj toj zahvalnosti, do kad će meni ovako dobro biti, do kad će mi se događat ovako dobre stvari, ali stvarno ono što je ogromni plus u svemu ovome je što ja ovo volim iz sveg srca. Znači ovo je sve što sam ja ikad u životu htjela", priznaje.

Suradnja s obitelji Huljić, kojoj je neizmjerno zahvalna, pokazala se kao pun pogodak, a najposebnije riječi ima za Hanu, s kojom se zbližila dok su radili na Misi Mediterani.

"Ja nikad nisam mislila da netko može biti toliko prizeman, toliko odgojen, toliko skroman, toliko, ne znam koji još kompliment da dam za nju. Ali Hana je doslovno anđeo na zemlji, ja to svima kažem bez ikakvog glumljenja. Kao osoba je predivna, i toliko je staložena i smirena. Toliko puta nam je sve to znalo biti stresno, ali ona dođe i kaže: 'Ma dobro, polako, smiri se, možemo mi to' i meni odmah 10 puta bude lakše", priča Lorena, piše DNEVNIK.HR.

Plavooka pjevačica ne krije oduševljenje ni s Petrom Grašom, Jelenom Rozgom i Domenicom.

"Kad sam ih još osobno upoznala, znači privatno, kad sam vidjela koliko su to veliki ljudi, koliko su oni prvenstveno kao osobe dobre onda još dobiješ 10 puta veći respekt prema njima. A nisam to očekivala za ovaj posao, za scenu. S Jelenom sam pogotovo iznenađena, da netko može biti tolika žena, baš je žena, kraljica", kaže.

Osim na glazbenom, Loreni ide i na ljubavnom planu. Već tri godine je u sretnoj vezi s kuharom koji radi na brodu. Na pitanje kako im pada razdvojenost tijekom ljetne sezone, odgovara:

"Jaki smo mi, prošli smo mi kroz svašta. Neće nama ništa napravit par kilometara, a i danas imamo internet, sve moguće načine za komunikaciju i poruke i videopozivi i ako mi šune mogu nekad otići u neki grad di on uđe u neku luku. Nemamo problem s tim."

Ova zaljubljena horoskopska riba nam je otkrila i čime ju je dečko osvojio.

"Kao prvo privukao me s izgledom, ali ne, znali smo se mi tri godine prije toga. On mi je prvo odgovarao kao osoba, slagali smo se, to je bilo obično prijateljstvo i kasnije se u to malo počela kemija miješat i na kraju je priroda napravila svoje", otkrila je.

U slobodno vrijeme uživa u morskim radostima, prirodi, gledanju serija i filmova i igranju igrica, a sad je, kaže, došlo vrijeme za još jedan hobi.

"Sad bih trebala, to pokušavam već godinu dana, ali sad sam stvarno dogovorila da počnem ići u teretanu. Malo onako da se počnem kretat, baš na privatne treninge, da na svom tijelu poradim", planira pjevačica.

A njezino tijelo krase 4 tetovaže, piše DNEVNIK.HR.

"Sljedeće planiram, mislim da mi mater ovo gleda pa radije neću govorit ha ha ha. Htjela bih onako polumjesec/polusunce, a to bih stavila na leđa, onako malo realističnije da izgleda", kaže Lorena.

Ovoj jednostavnoj curi iz susjedstva, koju mnogi žele vidjeti na pozornici Eurosonga, samo je nebo granica. Sretno, Lorena!