Mlačić želi ostati u Hajduku?

Branimir Mlačić, čini se, ni ove zime ne želi nikamo iz Hajduka. Kako prenosi talijanski novinar Lorenzo Lepore, mladi igrač "svim silama" nastoji ostati na Poljudu unatoč tome što je između Hajduka i Intera navodno postojao načelni dogovor.

Prema Leporeovim navodima, Mlačić je tijekom cijelog siječanjskog prijelaznog roka davao jasnu prednost ostanku u Splitu. Zbog toga, tvrdi isti izvor, posao nikada nije do kraja realiziran, iako se u više navrata pisalo kako je transfer praktički gotova stvar.

"Unatoč načelnom dogovoru između Intera i Hajduka, Mlačić je tijekom siječanjskog prijelaznog roka uvijek davao prioritet ostanku u Hajduku. Posao nikada nije bio potpuno dovršen, kako se stalno izvještavalo, jer igrač nikada nije dao zeleno svjetlo za prelazak u talijanske gigante", piše Lepore.

Ako su informacije točne, ključna prepreka u cijeloj priči bio je upravo stav igrača, koji nije pristao na selidbu u Serie A, pa se potencijalni transfer – bez njegovog "da" – nije mogao zaključiti. Hajduk bi tako, barem zasad, trebao zadržati Mlačića u svlačionici i nakon zimskog roka, dok ostaje za vidjeti hoće li se interes Intera ponovno aktivirati u nekom od sljedećih prijelaznih perioda.