Mještanin opisuje krvavi kaos navijača: "Ljudi su goli bili. Molim Boga da prežive. Ja sam bio u ratu, ali ovdje mi je bila veća trema"

Tučnjava između pripadnika navijačkih skupina Torcida i Delije šokirala je javnost u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini u kojoj se i dogodila. U neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, oko 500 metara od ulaza u zračnu luku, nedugo nakon što su se navijači Crvene zvezde vratili iz Švedske, gdje je njihov klub igrao u Europskoj ligi došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo više desetaka osoba, a policija je brzo intervenirala i uhitila 93 sudionika incidenta, navodi se u izvješćima policije i medijima iz Bosne i Hercegovine.

Prema objavljenim podacima, 23 osobe su ozlijeđene tijekom sukoba, među kojima je bio i jedan policijski službenik, dok se 18 navijača javilo u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi medicinske pomoći. Jedna osoba je zadržana na intenzivnoj njezi zbog teških tjelesnih ozljeda, uključujući ozljede glave i prsnog koša.

Među privedenima bilo je i 14 navijača Hajduka koji su prenoćili u prostorijama policije u Tuzli.

24.01.2025, After fight. A lot of Delije in hospital Torcida (Hajduk Split🇭🇷) vs Delije (Zvezda🇷🇸), ~100x80. Torcida with ambush after Delije came back from Sweden, 93 arrested, 20 injured, click for more here: https://t.co/pyP4KrIy4R All in one place. Tap to download.

🔗… pic.twitter.com/P6XlbiLIfe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 25, 2026

Kako je potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, u vezi s incidentom je privedeno jedanaest pripadnika Torcide iz Hrvatske te trojica iz Bosne i Hercegovine, prenosi Jutarnji list.

O navijačkom sukobu dviju navijačkih skupina za Televiziju Tuzlanskog kantona govorio je svjedok, mještanin Dubrava kod Tuzle, Halid Alibašić.

- Krenuli smo vidjeti što se događa, da pomognemo. S par mojih prijatelja sam uletio u tučnjavu gdje su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem, a prije toga sam vidio poskidanu odjeću po putu. Ljudi su goli bili, bacali su odjeću u kombije, kazao je Alibašić.

- Po meni je tu bilo 100-150 ljudi najmanje. Ja sam bio u ratu, ali ovdje mi je bila veća trema, pokušao je dočarati kako mu je sve izgledalo.

Tvrdi da su izgrednici pomoć tražili u kućama u Dubravama.

- Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novce samo da ih se preveze odavde. Nudili su lijepe novce. Meni je osobno jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobjegao, nisam znao kako da ga istjeram, rekao je.

Halid je, tvrdi, u želji da sve smiri dobio nekoliko udaraca

- Nitko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan kaos, prvi ovakav u mom život. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam se uspio izmaknuti, čovjek maše po Maksim po diviziji, prenosi Jutarnji list.

Opisao je kako su ozlijeđeni, koje su mještani ipak preuzeli na skrb, izgledali.

- Glave razbijene, rupe po glavama. Molim Boga da prežive, ali su izlupani ljudi baš maksimalno. Pa zamislite da netko drvenom drškom udara. Ja sam dobio jedan udarac i jutros sam se javio na hitnu, trebam ići na snimanje. Čitavu noć smo hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu vjerovat što se događalo, zaključio je Alibašić.