Mještani sela Donji Dolac ogorčeni i prijete blokadom prometnice. Iz ŽC poručuju: "U tijeku je ishođenje potrebne građevinske dozvole'"

Zadnjih deset godina u mjestu Donji Dolac otvorilo se osam kamenoloma, a postoje naznake za otvaranjem još tri kamenoloma. Kamenolomi u tom mjestu postoje već zadnjih pedeset godina i nisu sporni za ovu priču, ali su sporni kamioni koji prometuju lokalnom cestom 67085 Bisko-Donji Dolac i na taj način tu cestu devastiraju.

Cesta registrirana za 7 tona, a prometuju kamioni od 50 tona

U rekonstrukciju ceste nije se ulagalo, sama cesta registrirana je za prometovanje vozila od 7 tona, a na njoj svakodnevno prometuju kamioni od 50 tona. Vozila takve nosivosti nemaju dozvolu za prometovanje prometnicama, devastiraju već ionako uništenu prometnicu. Kamenolomi imaju koncesiju još naredih 25 godina, a kako nam pričaju mještani, selo Donji Dolac nema nikakvu korist od spomenutih kamenoloma.

Po njihovim pričama kamenolomi im ne smetaju ali žele normalnu prometnicu kojom će moći doći do svojih kuća. Posjetili smo Donji Dolac i spomenutu prometnicu te se uvjerili u stanje iste. Prometnica je duga 5 km i skoro cijelom dionicom je devastirana od težine kamiona koji prometuju, na puno mjesta postoji odron ceste u koji su već propadali kamioni, a na nekim mjestima čak nema sloja asfalta nego samo sloj betona i željezne šipke koje vire iz ceste.

Mještani bez koristi od kamenoloma, traže sigurnu prometnicu

Upit o stanju ceste Bisko-Donji Dolac uputili smo na adresu Hrvatskih cesta ali su oni lopticu prebacili na Županijske ceste te nam kratko komentirali kako je ista u nadležnosti Županijske uprave za ceste Split.

Županijska uprava za ceste Split komentirala nam je kako je upoznata sa stanjem lokalne ceste LC 67085 Bisko – Donji Dolac te kontinuirano prati njezino stanje u okviru redovnih aktivnosti održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Kažu kako imaju cilj dugoročnog rješavanja problematike nosivosti i sigurnosti predmetne prometnice, Županijska uprava za ceste Split je u suradnji s lokalnom zajednicom dogovorila rekonstrukciju ove prometnice, uz njihovo sufinanciranje, te je ista uvrštena u planove ŽUC-a.

Lokacijska dozvola i planovi za 2026.

Krajem 2024. godine Županijska uprava za ceste Split ishodila je lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju lokalne ceste LC 67085, koja je postala pravomoćna 7. siječnja 2025. godine. U Financijskom planu i Planu nabave za 2026. godinu planirana je izrada glavnih projekata te ishođenje građevinskih dozvola. Trenutno je u tijeku priprema dokumentacije o nabavi, nakon čega će biti pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnih projekata i ishođenje potrebnih dozvola – stoji u odgovoru Županijske uprave.

Predmetna prometnica nalazi se na području Grada Omiša, nadalje stoji u odgovoru, na kojem Županijska uprava za ceste Split već ostvaruje značajna ulaganja u održavanje i rekonstrukciju cestovne infrastrukture. Stanje ceste LC 67085 dodatno je opterećeno prometovanjem teških teretnih vozila, zbog čega ŽUC Split, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i važećim propisima, provodi redovne i izvanredne mjere održavanja kako bi se osigurala prohodnost i sigurnost prometa. Koji su to važeći propisi za prometovanje kamiona koji nemaju dozvolu prometovanja spomenutom dionicom nisu naveli.

Županijska uprava za ceste Split će, sukladno planiranoj dinamici izrade projektne dokumentacije i osiguranju potrebnih sredstava, nastaviti s aktivnostima usmjerenima na pripremu i provedbu cjelovite rekonstrukcije lokalne ceste LC 67085 – stoji u odgovoru.

Grad Omiš: Prometnica nije u gradskoj nadležnosti, krivica prebačena na ŽUC

Kako je dionica Bisko – Donji Dolac nalazi na području grada Omiša upit o stanju prometnice i prometovanju kamiona smo uputili na adresu Grada Omiša. U njihovom priopćenju stoji kako im je poznato stanje navedene prometnice, i veličina prometnog opterećenja koja istom prometuje.

Međutim, Grad Omiš ne upravlja predmetnom prometnicom, već je ona pod upravom Županijske uprave za ceste Split. Loptica prebačena po drugi put na Županijske ceste.

Također, Grad Omiš nema ovlasti davati suglasnosti za korištenje te prometnice vozilima veće nosivosti od dozvoljenoga, a ni kontrolirati eventualne prekršitelje ograničenja, stoji u priopćenju.

Iz svega navedenog možemo zaključiti kako plan rekonstrukcija prometnice Bisko-Donji Dolac postoji ali nije poznat datum početka radova. Prometovanje kamiona tolike nosivosti nije dozvoljeno ali su sve službe upoznate s problematikom te navode kako ''kontinuirano'' prate prometovanje.

Mještani sela najavljuju blokadu prometnice ako se u skorije vrijeme nešto ne pomakne s mrtve točke jer im je dozlogrdilo ''krpati'' cestu o svom trošku.