Mještani Dolića Drage zapalili svijeće u čast Vukovara

Unatoč kiši, po deveti put upaljene svijeće za žrtve Domovinskog rata uz zahvalnost lokalnoj zajednici i općini Lokvičići

Mještani Dolića Drage i ove su godine, po deveti put zaredom, zapalili svijeće u čast žrtvama Vukovara. Unatoč kišnom vremenu koje je pravilo poteškoće tijekom dana, okupljeni su u 19 sati zapalili svijeće u tihoj molitvi i s dubokim pijetetom prisjetili se svih onih koji su prije 34 godine ispisivali stranice hrvatske povijesti.

“I ove godine po deveti puti zapalili smo svijeće za žrtvu Vukovara. U miru i molitvi na usnama prisjetili smo se svih onih koji su na današnji dan prije 34 godine ispisivali stranicu hrvatske povijesti. Iako nam je kiša pravila problem cijeli dan, uspjeli smo u 19 sati upaliti svijeće,” kazao je Ante Štrljić.

Posebnu zahvalu izrazio je svima iz Dolića Drage koji su sudjelovali u ovom emotivnom činu, kao i općini Lokvičići, posebice načelniku Branku Knezoviću. Također, zahvalio je snimatelju Zvonimiru Milasu, koji je dronom ovjekovječio ovaj čin ljubavi i poštovanja.

