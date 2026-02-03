MJERE MINISTARSTVA Više od 20 milijuna eura potpore obiteljima

Ulaganje u obitelji i djecu temelj je dugoročne stabilnosti i demografske obnove Hrvatske. Upravo to potvrđuju konkretni podaci Ministarstva demografije i useljeništva, koje je u protekloj godini na račune majki i očeva isplatilo više od 20 milijuna eura (20.013.930 €) jednokratnih novčanih pomoći za svu rođenu djecu u Republici Hrvatskoj.

Prema privremenim rezultatima, u 2025. godini rođeno je 32.385 djece, što je 316 djece više u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj ohrabrujući trend pokazuje da mjere usmjerene na potporu obiteljima daju rezultate, a očekuje se da će službeni podaci biti još pozitivniji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao snažan dodatni korak u tom smjeru, podsjetimo jest Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama,koji je na snagu stupio 1. ožujka 2025. godine, a kojim se dodatno jača sigurnost roditelja i potiče ostanak obitelji u Hrvatskoj.

Od tog datuma udvostručen je iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete, s 309 na 618 eura, čime se roditeljima pruža konkretna financijska podrška već na samom početku roditeljstva.

Posebno značajna promjena odnosi se na roditeljski dopust. Limit naknade za prvih šest mjeseci dopusta (ili osam mjeseci ako ga koriste oba roditelja) povećan je s 995 na 3.000 eura neto do prve godine djetetova života. To znači da roditelji s plaćom do tog iznosa tijekom cijelog dopusta mogu primati punu plaću, bez dodatnih financijskih briga.

Za roditelje blizanaca te troje ili više djece, u razdoblju od prve do treće godine djetetova života, limit naknade povećan je s 551 na 803 eura, čime se dodatno prepoznaju potrebe i izazovi većih obitelji.

Ove mjere jasno pokazuju da demografska politika nije samo strateški dokument, već niz konkretnih odluka i ulaganja koja imaju stvaran učinak. Više od 20 milijuna eura isplaćenih pomoći i rast broja rođene djece snažna su poruka da Hrvatska gradi okruženje u kojem se obitelji osjećaju sigurno, podržano i ohrabreno ostati i stvarati svoju budućnost. Vlada Republike Hrvatske i ovo Ministarstvo jasnim mjerama čine sve za hrvatske obitelji i našu djecu kao budućnost ove zemlje.