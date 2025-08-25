Misteriozna smrt: Roditelji pronašli sina mrtvog pred računalom, ono što je imao na licu ih je zaprepastilo

Jedan 27-godišnji mladić pronađen je mrtav ispred računala u svojoj kući u Rosetu degli Abruzzi, u talijanskoj pokrajini Teramo, kasno sinoć. Alarm su podigli njegovi roditelji, koji su ga zatekli s plinskom maskom na licu, preko koje je, navodno, udisao rashladni plin.

Preliminarna analiza pokazuje da je preminuo oko 22 sata

Na mjesto događaja odmah su stigli hitna pomoć i carabinieri, no mladiću više nije bilo spasa. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja ni ozljede. Prema vlastima, "još se ne može isključiti mogućnost da je riječ o izazovu na društvenim mrežama". Preliminarna analiza pokazuje da je preminuo oko 22 sata, javlja talijanski portal Corriere della sera.

Carabinieri operativnog odjela zapovjedništva provincije Teramo zaplijenili su mobitel, računalo i drugu informatičku opremu. Tijelo mladića prevezeno je u međuvremenu u mrtvačnicu bolnice u Teramu, gdje je na raspolaganju dežurnom tužitelju Di Marcu, koji će odlučiti o eventualnom obdukcijskom pregledu.

Obdukcija će rasvijetliti sve okolnosti smrti.