Misterij trovanja u hotelu: Smrt majke i djece otvorila istragu koja je otkrila šokantni trag

U Istanbulu se i dalje raspetljava tragedija koja je šokirala javnost: jedan zaposlenik hotela i dvojica radnika tvrtke za suzbijanje štetočina privedeni su zbog sumnje da su povezani s trovanjem hranom u kojem su život izgubile tri osobe, među njima dvoje djece. Ukupan broj pritvorenih u ovom slučaju porastao je na osam.
Hotel u četvrti Fatih, u kojem je boravila obitelj Böcek, u potpunosti je ispražnjen nakon što je policija započela detaljan očevid. Objekt je potom i službeno zapečaćen, piše Milliyet.
Obitelj Böcek naglo se razboljela — troje preminulih, otac u kritičnom stanju
Obitelj Böcek, smještena na prvom katu hotela, iznenada je pokazala simptome teškog trovanja. Hitno su prevezeni u bolnicu, no dvoje djece preminulo je u petak, a njihova majka, Çğdem Böcek, podlegla je dan kasnije. Otac, Servet Böcek, i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi.
U isto vrijeme, tri nova slučaja sličnih simptoma zabilježena su kod drugih turista koji su boravili u hotelu. Dvoje je hospitalizirano zbog povraćanja i mučnine, dok je kod treće osobe utvrđen usporen rad srca.
Istraga usmjerena na tretman pesticidima
Tijekom istrage policija je prikupila brojne dokumente i materijale povezane s nedavnim tretmanom hotela pesticidima. Utvrđeno je da je prskanje obavljeno u jednoj prostoriji u prizemlju. Sumnja se da je korišten dio preparata koji sadržava tvari namijenjene poljoprivredi i koji bi mogli biti opasni za ljudsko zdravlje.
Uzeti uzorci bit će podvrgnuti analizi, a posebna pažnja posvećena je mogućnosti da su otrovne tvari nekontrolirano dospjele u druge dijelove zgrade. Zabilježeno je i da su turisti boravili na četvrtom katu, dok je stradala obitelj bila samo jedan kat iznad zone tretiranja.
Tko je priveden?
Među osam pritvorenih nalaze se:
- H.O., vlasnik hotela
- F.T., prodavač rahat-lokuma
- E.E., prodavač kokoreča
- M.K., pekar
- Y.D., prodavač dagnji
- F.M.O., vlasnik kafića
- S.K., sin vlasnika tvrtke za suzbijanje štetočina
- D.C., djelatnik koji je izvodio tretman pesticidima
Svi su i dalje u policijskom pritvoru, a prema navodima turskih medija, sutra će biti izvedeni pred tužitelja u Istanbulu.
Čekaju se toksikološki nalazi
Istraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom. Ključni tragovi očekuju se iz dva izvora: toksikološkog izvješća Zavoda za sudsku medicinu te analize uzoraka hrane iz hotela, koju provodi Pokrajinska uprava za poljoprivredu i šumarstvo, javlja Milliyet.
Policija istodobno razmatra sve moguće scenarije — od kontaminirane hrane do posljedica nepravilne uporabe pesticida.