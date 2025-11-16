Misterij trovanja u hotelu: Smrt majke i djece otvorila istragu koja je otkrila šokantni trag

U Istanbulu se i dalje raspetljava tragedija koja je šokirala javnost: jedan zaposlenik hotela i dvojica radnika tvrtke za suzbijanje štetočina privedeni su zbog sumnje da su povezani s trovanjem hranom u kojem su život izgubile tri osobe, među njima dvoje djece. Ukupan broj pritvorenih u ovom slučaju porastao je na osam.

Hotel u četvrti Fatih, u kojem je boravila obitelj Böcek, u potpunosti je ispražnjen nakon što je policija započela detaljan očevid. Objekt je potom i službeno zapečaćen, piše Milliyet.

Obitelj Böcek naglo se razboljela — troje preminulih, otac u kritičnom stanju

Obitelj Böcek, smještena na prvom katu hotela, iznenada je pokazala simptome teškog trovanja. Hitno su prevezeni u bolnicu, no dvoje djece preminulo je u petak, a njihova majka, Çğdem Böcek, podlegla je dan kasnije. Otac, Servet Böcek, i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi.

U isto vrijeme, tri nova slučaja sličnih simptoma zabilježena su kod drugih turista koji su boravili u hotelu. Dvoje je hospitalizirano zbog povraćanja i mučnine, dok je kod treće osobe utvrđen usporen rad srca.

Istraga usmjerena na tretman pesticidima

Tijekom istrage policija je prikupila brojne dokumente i materijale povezane s nedavnim tretmanom hotela pesticidima. Utvrđeno je da je prskanje obavljeno u jednoj prostoriji u prizemlju. Sumnja se da je korišten dio preparata koji sadržava tvari namijenjene poljoprivredi i koji bi mogli biti opasni za ljudsko zdravlje.

Uzeti uzorci bit će podvrgnuti analizi, a posebna pažnja posvećena je mogućnosti da su otrovne tvari nekontrolirano dospjele u druge dijelove zgrade. Zabilježeno je i da su turisti boravili na četvrtom katu, dok je stradala obitelj bila samo jedan kat iznad zone tretiranja.

Tko je priveden?

Među osam pritvorenih nalaze se:

H.O. , vlasnik hotela

, vlasnik hotela F.T. , prodavač rahat-lokuma

, prodavač rahat-lokuma E.E. , prodavač kokoreča

, prodavač kokoreča M.K. , pekar

, pekar Y.D. , prodavač dagnji

, prodavač dagnji F.M.O. , vlasnik kafića

, vlasnik kafića S.K. , sin vlasnika tvrtke za suzbijanje štetočina

, sin vlasnika tvrtke za suzbijanje štetočina D.C., djelatnik koji je izvodio tretman pesticidima

Svi su i dalje u policijskom pritvoru, a prema navodima turskih medija, sutra će biti izvedeni pred tužitelja u Istanbulu.

Čekaju se toksikološki nalazi

Istraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom. Ključni tragovi očekuju se iz dva izvora: toksikološkog izvješća Zavoda za sudsku medicinu te analize uzoraka hrane iz hotela, koju provodi Pokrajinska uprava za poljoprivredu i šumarstvo, javlja Milliyet.

Policija istodobno razmatra sve moguće scenarije — od kontaminirane hrane do posljedica nepravilne uporabe pesticida.