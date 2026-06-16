Mislio je da vraća izgubljeni novac, a onda ostao bez još 86.000 eura

Splitsko-dalmatinska policija zaprimila je kaznenu prijavu zbog sumnje u računalnu prijevaru u kojoj je oštećeni muškarac izgubio veliki iznos novca. Prema navodima policije, muškarac je najprije ulagao preko internetskih investicijskih platformi, a nakon što je posumnjao da je prevaren, kontaktirao ga je navodni posrednik koji mu je obećao povrat izgubljenog novca.

Umjesto povrata sredstava, uslijedila je nova prijevara.

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Uplatio oko 16.500 eura na tri platforme

Kako navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, oštećeni je od početka veljače 2026. godine ulagao novac preko tri različite internetske investicijske platforme. Ukupno je uplatio oko 16.500 eura.

Početkom lipnja posumnjao je da se radi o lažnom investiranju i nezakonitim internetskim platformama. U namjeri da vrati izgubljeni novac, putem društvene mreže stupio je u kontakt s osobom koja se predstavila kao predstavnik tvrtke specijalizirane za povrat novca izgubljenog u lažnim ulaganjima. Nepoznata osoba uvjeravala ga je da ima iskustva u povratu novca te mu tvrdila kako su njegova sredstva navodno deponirana na stranoj kripto mjenjačnici.

Nakon toga je, prema navodima prijave, od oštećenog zatraženo da radi navodnog pokretanja postupka povrata novca izvrši dodatne uplate na više bankovnih računa. Muškarac je uplatio ukupno 86.000 eura. Kada je od njega zatražena nova uplata, navodno radi podmirenja dodatnih troškova i poreznih obveza, posumnjao je da je ponovno prevaren te je sve prijavio policiji.

Policija traga za osobama povezanima s prijevarom

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta osoba koje se dovode u vezu s ovom prijevarom. Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni kod internetskih ulaganja i ponuda za brzu zaradu, osobito kada ih nepoznate osobe kontaktiraju putem društvenih mreža, aplikacija za komunikaciju ili elektroničke pošte.

Policija posebno upozorava i na osobe ili navodne tvrtke koje se javljaju nakon ranijih prijevara te nude povrat izgubljenog novca, ali za to traže nove uplate, naknade, poreze ili troškove obrade. Građanima se savjetuje da prije bilo kakve uplate provjere s kim komuniciraju, da ne uplaćuju novac na račune nepoznatih osoba te da ne ustupaju osobne, bankovne ili sigurnosne podatke.

Ako posumnjate da ste žrtva prijevare, odmah prekinite komunikaciju, sačuvajte poruke, podatke o transakcijama i drugu dokumentaciju te događaj prijavite policiji.