Miro Bulj: Vratimo hrvatsku kunu

Miro Bulj kaže da je Plenković "uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod" te zagovara vraćanje hrvatske kune. Napisao je to u svom Facebook statusu.

Prenosimo ga u cijelosti.

VRATIMO HRVATSKU KUNU

Plenković je uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod

Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo 1 kuna, sada je 1 euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren.

Za njih je euro “povijesno postignuće”, a za narod najveća prevara i pljačka

Ja šutjeti neću! Borit ću se protiv svake dodvorničke politike koje prodaje našu interese, našu slobodu i našu Hrvatsku Briselskim činovnicima.