Miro Bulj uputio uskrsnu čestitku stanovnicima Sinja i Cetinskog kraja

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je uskrsnu čestitku građanima Sinja i Cetinskog kraja, poručivši kako je Kristovo uskrsnuće simbol pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom i dobra nad zlom.

U svojoj blagdanskoj poruci Bulj je istaknuo kako se u uskrsnoj poruci pronalaze snaga i nada da će istina, poštenje i ljubav uvijek nadvladati grijeh, nepravdu i sebičnost.

Pozvao je i na solidarnost, dobrotu te pružanje pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, naglasivši važnost zajedništva, mira i zahvalnosti u blagdanskim danima.

"Dan Gospodinova uskrsnuća provedite u krugu svojih najmilijih, ispunjeni radošću, vjerom i Božjim blagoslovom. Od srca vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs", poručio je gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj.