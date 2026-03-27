Miro Bulj poslao oštru poruku Drašku Stanivukoviću: Bolje se smiri, da se ne ponovi 1995.!

- Budi miran, početniče Draško Stanivukoviću - poručio je u novoj Facebook objavi gradonačelnik Sinja, Miro Bulj te dodao:

Ako ne znaš što je bilo 1995. pred Banjom Lukom, pitaj starije četnike kako su bježali pred hrvatskim vojnicima. Bio sam tada sa svojim suborcima pred Banjalukom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zato Draško bolje ti je smiri se, da se ne bi ponovilo, samo malo više poštovanja i manje buke - napisao je Bulj.

Podsjetimo, Gradonačelnik Draško Stanivuković bio je zadržan i priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška nakon što je odbio pregled prtljage pri ulasku u Republiku Hrvatsku, a policija mu je izdala prekršajne naloge i najavila moguće daljnje postupke zbog kršenja graničnih propisa.