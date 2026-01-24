Miro Bulj ponovno napada Plenkovića: "Ja šutjeti neću, mene kupiti ne mogu"

Miro Bulj na Facebooku nastavlja napadati Plenkovića zbog njegovih izjava o Domovinskom ratu koje je dao u Davosu.

"Jučer zbog obveza koje imam kao gradonačelnik, a Sinj mi je prioritet zbog povjerenja kojeg sam dobio od mojih Sinjanki i Sinjana, nisam odgovarao na bijedne pokušaje i napade HDZ-ovaca koji su dobili nalog da obrane svog šefa. Naime, Plenković je u Davosu, pred svjetskim moćnicima, izjavio da se agresija na Hrvatsku ne može uspoređivati s agresijom na Ukrajinu.

Praktički je zvučao kao ukrajinski premijer koji veliča ukrajinsku, a umanjuje hrvatsku žrtvu. Da stvar bude gora, hrvatsku je žrtvu toliko umanjio da ju je nazvao “problemom” koji smo imali prije 30 godina. Koliko se vrh HDZ-a uspaničio zbog te Plenkovićeve sramotne izjave, najbolje pokazuje lavina njihovih reakcija i napada na mene.

Po nalogu su digli čak i tzv. zajednicu utemeljitelja, koja me uspoređuje s Mesićem i naziva krivokletnikom.

Pazite ironije. Mene, koji sam se dosljedno suprotstavljao Mesiću, Sanaderu i HDZ-u, njihovoj politici progona generala zbog čega mi je zabranjeno sudjelovanje u Alci. Mene, koji sam zajedno sa svojim Mostovcima ukinuo Mesiću ured bivšeg predsjednika i skinuo ga s grbače hrvatskog naroda.

A prije samo nekoliko dana, Vrhovni sud mi je dao za pravo da tog istog Mesića mogu nazivati krivokletnikom i elementarnom nepogodom", započeo je Bulj.

"U Domovinskom ratu je poginulo 15 tisuća ljudi"

"No vratimo se činjenicama koje HDZ pokušava zamagliti.

U Domovinskom ratu poginulo je oko 15 tisuća ljudi, od čega više od 6 tisuća civila, među njima 402 djece, više od 1.200 djece je ranjeno, a deseci su nestali.

Hrvatska je tada imala 4 milijuna stanovnika i ratovala je gotovo potpuno sama, praktično goloruka jer smo imali embargo na uvoz oružja dok iza Ukrajine stoji cijeli Zapad.

Ako se ratovi gledaju razmjerno broju stanovnika, što je jedini pošten kriterij, Hrvatska je imala višestruko veće gubitke po glavi stanovnika nego Ukrajina danas:

– 5 do 6 puta više poginule djece,

– 11 do 13 puta više ukupno poginulih vojnika i civila na milijun stanovnika.

Zato se Domovinski rat ne smije nazivati “problemom” niti ga predstavljati kao rat koji nije usporediv s onim što prolazi Ukrajina.

Još je sramotnije reagiranje ministra Medveda, koji se brani time koliko su novca podijelili braniteljima. Time pokazuju da ništa ne razumiju i da misle kako se čast, žrtva i poštovanje mogu kupiti.

Možda se neke braniteljske udruge i mogu kupiti jer vidim da na ovu sramotu šute. I zato se onda nemojmo čuditi kad dio društva prema braniteljima nema poštovanja. Ako šutimo kad nas se vrijeđa, i sami snosimo dio odgovornosti. Ja šutjeti neću, mene kupiti ne mogu", napisao je.