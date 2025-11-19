Close Menu

Miro Bulj položio vijence za Andriju Alčića i Ivana Poljaka Sokola

„Narod Sinja nikada neće zaboraviti žrtvu svojih heroja, kao ni svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske“, rekao je gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, zajedno s delegacijom Grada, jučer je u Vukovaru s posebnim pijetetom položio cvijeće i vijence na mjestima pogibije dvojice Sinjana, heroja Vukovara, Andrije Alčića i Ivana Poljaka Sokola.

Podsjetimo, Andrija Alčić, časnički namjesnik i pripadnik 204. vukovarske brigade, poginuo je 4. studenoga 1991. na Sajmištu, braneći grad od velikosrpske agresije. Ivan Poljak Sokol, brigadir Hrvatske vojske i zapovjednik 1. bojne 204. brigade, poginuo je 6. studenoga 1991. kada je granata pogodila zapovjedni punkt na istom području. Obojica su svojim životima utkali slobodu Hrvatske, a njihova imena zauvijek ostaju upisana u povijest Sinja i Domovine.

Narod Sinja nikada neće zaboraviti žrtvu svojih heroja, kao ni svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske“, rekao je gradonačelnik odajući počast poginulim sinjskim vitezovima u Vukovaru.

