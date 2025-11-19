Miro Bulj položio vijence za Andriju Alčića i Ivana Poljaka Sokola

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, zajedno s delegacijom Grada, jučer je u Vukovaru s posebnim pijetetom položio cvijeće i vijence na mjestima pogibije dvojice Sinjana, heroja Vukovara, Andrije Alčića i Ivana Poljaka Sokola.

Podsjetimo, Andrija Alčić, časnički namjesnik i pripadnik 204. vukovarske brigade, poginuo je 4. studenoga 1991. na Sajmištu, braneći grad od velikosrpske agresije. Ivan Poljak Sokol, brigadir Hrvatske vojske i zapovjednik 1. bojne 204. brigade, poginuo je 6. studenoga 1991. kada je granata pogodila zapovjedni punkt na istom području. Obojica su svojim životima utkali slobodu Hrvatske, a njihova imena zauvijek ostaju upisana u povijest Sinja i Domovine.

„Narod Sinja nikada neće zaboraviti žrtvu svojih heroja, kao ni svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske“, rekao je gradonačelnik odajući počast poginulim sinjskim vitezovima u Vukovaru.