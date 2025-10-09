Miro Bulj odbio studiju o utjecaju na okoliš: "Projekt prijeti vodocrpilištu, prirodi i tradiciji Sinja"

Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja i član Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš, nakon održane Sjednice na kojoj nije prihvaćena Studija o utjecaju na okoliš za planiranu sunčanu elektranu "Gala-Obrovac Sinjski" obrazložio je negativno mišljenje zbog kojeg je glasao protiv Projekta.

U obrazloženju dostavljenom povjerenstvu, gradonačelnik Bulj upozorava da Studija ne pruža vjerodostojnu, cjelovitu ni stručnu osnovu za donošenje odluke o prihvatljivosti zahvata. Posebno ističe:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nepovratne posljedice za vodocrpilište Kosinac, koje se nalazi u neposrednoj blizini zahvata, u II. zoni sanitarne zaštite, gdje su zahvati poput sječe šume i skidanja pokrovnog sloja zemlje zakonom zabranjeni.

Nedostatak stručnih botaničkih istraživanja, unatoč dokazima o prisutnosti strogo zaštićenih biljnih vrsta, uključujući jadransku peruniku (Iris adriatica).

Ignoriranje podataka o speleološkim objektima, koji su zakonom zaštićeni, a nalaze se unutar obuhvata zahvata.

Zanemarivanje kulturne baštine, uključujući trasu antičke ceste Čitluk – Bili brig, potvrđenu najnovijim arheološkim istraživanjima.

Negativan utjecaj na lokalnu zajednicu, stočarstvo i tradicijski način života, uz izraženo protivljenje mjesnih odbora, poljoprivrednika, planinarskih društava i udruga.

Gradonačelnik Bulj pozvao je povjerenstvo da primijeni načelo predostrožnosti, jedno od temeljnih načela okolišnog prava, te da odbije zahvat koji bi mogao imati nesagledive posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.

„Zadatak Grada Sinja i mene kao gradonačelnika je podržavati mišljenje i volju lokalne zajednice. U ovako osjetljivom području, smještenom iznad vodocrpilišta Kosinac i na granici Parka prirode Dinara, povjerenstvo mora djelovati odgovorno i odlučno. Ovo je idealno mjesto za život, mjesto koje ima pitku vodu, zdrav okoliš i snažnu povezanost s prirodom i tradicijom. Upravo zato, nećemo dopustiti da se takvi resursi ugroze, osobito u trenutku kada se borimo za demografsku obnovu i povratak ljudi u ove krajeve. Očuvanje okoliša i zdravlja naših građana mora biti prioritet“, poručio je gradonačelnik Bulj.

Grad Sinj i dalje će štititi interese svojih građana, prirodne resurse i kulturnu baštinu, te se protiviti realizaciji projekta koji nije u skladu s važećim zakonima, stručnim standardima i volji naroda.