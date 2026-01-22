Miro Bulj napao Plenkovića

Saborski zastupnik Miro Bulj oštro je kritizirao istup premijera Andreja Plenkovića na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, poručivši da je način na koji je govorio o Domovinskom ratu neprihvatljiv i ponižavajući za hrvatske branitelje i cijeli narod.

Bulj tvrdi da je Plenković u Davosu Domovinski rat predstavio kao “problem”, umjesto da ga istakne kao pravedan i obrambeni rat u kojem je Hrvatska, kako navodi, gotovo nenaoružana i bez međunarodne pomoći obranila svoju slobodu od agresije JNA, Srbije, Crne Gore i pobunjenih četničkih snaga.

Posebno mu smeta, ističe, što je premijer pritom pokazao više poštovanja prema obrambenoj borbi Ukrajine – iza koje stoje NATO, Europska unija i zapadni saveznici – nego prema žrtvi i herojstvu vlastitog naroda.

„Dok drugi državnici s ponosom govore o svojim ratovima za slobodu, naš premijer relativizira vlastitu pobjedu“, poručio je Bulj, dodajući da se takav odnos prema Domovinskom ratu kasnije vraća kroz zabrane domoljubnih pjesama, etiketiranje domoljublja kao ekstremizma i sustavno potiskivanje istine o hrvatskoj povijesti.

U svojoj objavi Bulj je prozvao i vrh HDZ-a, optužujući vodeće ljude stranke da “glume hrvatstvo”, dok su u vrijeme rata, kako navodi, bili daleko od Hrvatske. U tom je kontekstu posebno istaknuo šutnju branitelja unutar HDZ-a.

„Zašto šute branitelji u HDZ-u? Je li fotelja vrednija od istine? Je li šutnja cijena karijere?“, upitao je Bulj, pozvavši i braniteljske udruge da se jasno očituju.

Zaključio je porukom da narod koji se srami vlastite pobjede i slobode dugoročno riskira da ih ponovno izgubi, upozorivši da se Domovinski rat ne smije pretvarati u “problem”, niti agresija u “kontekst”.