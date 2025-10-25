Miro Bulj: "Na inicijativu Tomislava Šute, županija je pravo misto svih štetnih odluka"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj jutros je oštro reagirao na prijedlog ministrice poljoprivrede Marije Vučković da se splitski otpad odsad odvozi u Sinj.

Bulj je kazao kako mu je ministrica “slavodobitno” na jučerašnjem sastanku u Zagrebu iznijela prijedlog koji joj je, prema njegovim riječima, sugerirao bivši direktor Centra za gospodarenje otpadom, a danas gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

"Na Šutinu plaću i plaće ostalih u Centru otišli su milijuni – uzalud", poručio je Bulj.

Upozorio je kako će, ako se nastavi ovakva politika upravljanja otpadom, Splitsko-dalmatinska županija "početI sličiti na Napulj" i da će Napulj "biti mila majka".

“Na inicijativu Šute, županija je pravo misto svih štetnih odluka”, rekao je Bulj, dodajući da Splićani moraju znati kako uskoro neće imati gdje odlagati otpad, pa se sada – prema ideji ministrice Vučković i splitskog gradonačelnika – razmatra mogućnost slanja otpada u Sinj.

Bulj je podsjetio da u Lećevici, gdje je trebao biti izgrađen centar za gospodarenje otpadom, nije napravljeno gotovo ništa. “Da su barem jednu kantu za smeće od 120 litara stavili u Lećevicu – ali nisu ni to”, poručio je sinjski gradonačelnik.

"Tuđe smeće neće u Sinj", zaključio je Bulj.