MIRO BULJ "Ako je ministar gospodarstva gej, to je dobro za HDZ jer..."

Predsjednik RH Zoran Milanović boravio je danas u Splitu.

"Pa Habijan je gej, da. Čovjek nije u ormaru, živi normalan život. Zašto ne, pa novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije dovoljno. Sorry, to ne znači ništa. Ako želiš da se to zna i da imaš pride, ok, prihvaćam te. Ako je to napravio Milinović, onda je to napravio pogrešno. Ljudima se ne rugaš radi toga jer to ti ne može biti identitet", kazao je okupljenim novinarima.

Za komentar smo upitali sinjskog gradonačelnika Mira Bulja.

"Nije čudno da u HDZ-u koja je jedna konzervativna stranka predvođena Andrejem Plenkovićem ima gej ministra. Tako da, ako je Zoran Milanović rekao istinu to je zaista uobičajeno za konzervativne, odnosno demokršćanske stranke. To su ključni ljudi koji obezvrjeđuju sve koji ne pušu u rog kao što je HDZ, a njima ako je ministar gej to im je sasvim normalno. Sve ostalom im je neprihvatljivo. Nije neuobičajeno da netko bude gej, tu ne vidim nikakav problem. Ako je ministar gospodarstva gej, to je dobro za HDZ jer su oni najveći protivnici gej parada. Neka kažu birači HDZ-a s područja Dalmatinske zagore, Like i Slavonije, ako su riječi od Milanovića istinite, je li im prihvatljivo da im čovjek koji je gej bude ministar gospodarstva.

Ne znam je li Habijan to rekao javno", rekao nam je Bulj.

Upitali smo ga i ako se ministar Habijan nije izjasnio, a predsjednik države se umjesto njega izjašnjava, je li to obično ili neobično?

"Ne znam ja je li imaju kakvu poveznicu. Nemam pojma", odgovara.