Mirjana Hrga pokazala koliko je platila hot dog i krumpiriće na skijalištu u Italiji

U vrijeme kada se na društvenim mrežama intenzivno raspravlja o visokim cijenama u Hrvatskoj, osobito tijekom turističke sezone, Mirjana Hrga odlučila je dati širi kontekst – i to vlastitim primjerom iz inozemstva.

Nakon zimovanja u Italiji, Hrga je objavila fotografiju računa iz ugostiteljskog objekta na skijalištu. Među stavkama se posebno ističe hot dog po cijeni od 19,50 eura, uz koji su posluženi, kako je navela, gotovi, zaleđeni krumpirići.

Uz fotografiju računa napisala je kako joj je skijanje završilo i da bi sve ponovila, ali da je račun odlučila podijeliti kao argument u raspravama o cijenama u turizmu. „Ništa ne prigovaram, ali prilažem kao argument, najviše onima koji, kako kaže, izgube zdrav razum kad počne turistička sezona i poručuju da je Hrvatska preskupa“, navela je.

Dodala je i kako okus hot doga ne bi ponovila, istaknuvši cijenu od 19,50 eura, kao i rakijicu od 0,03 litre koja je stajala 7 eura. U objavi se osvrnula i na čestu primjedbu da je riječ o ugostiteljskom objektu na vrhu planine, usporedivši takve cijene s onima uz more ili na adventskim manifestacijama.

Na računu su, osim hot doga, zabilježeni i cappuccino po cijeni od 3 eura, Coca-Cola Zero od 5 eura te dva couverta u ukupnom iznosu od 6 eura, što je ukupno iznosilo 53 eura za dvije osobe.