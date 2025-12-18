"Mir se svitu navišća"- U duhu očuvanja starih običaja kolendari obišli sućuračke kale

U duhu Božića i očuvanja starih običaja Gradska knjižnica Kaštela organizirala je Kolendavanje po Kaštel Sućurcu.

''Željeli smo se svi malo vratiti u vrijeme kada su u Došašću sućuračke kalete odzvanjale od hrvatskih tradicionalnih božićnih pjesama i starih sućuračkih kolendi. Širila se ljubav, mir, zajedništvo te su skupa svi iščekivali malog Isusa, malog Kralja, baš kao u pjesmi 'Mir se svitu navišća'. Kad bi se došlo u kuću, pučki pivači ili kolendari zapjevaju sućuračku kolendu te ih domaćin dočeka s nekim ukusnim zalogajem i dobrom kapljicom. U onoj kući u kojoj nisu bili dobro prihvaćeni, u neka stara vremena, otpjevali bi neku pogrdnu pjesmu, a tamo gdje su bili dobrodošli dobili bi još par pjesama. Jako mi je drago što smo se večeras okupili, što smo obišli par kuća. Nekako je mirna topla, zimska noć. Bliži nam se Božić i to ozračje se večeras i osjeća'', kazala je ravnateljica GK Kaštela Renata Dobrić.

U večerašnjem kolendavanju sudjelovali su pučki pivači župe sv. Jurja mučenika iz Kaštel Sućurca, Nedjeljko Kovačev, Miroslav i Marija Miše te Radenko Lovre Jokić.

