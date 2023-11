Miočić jednom rečenicom začepio usta svim kritičarima

Eh, da. Deset dana trebalo nas je dijeliti do novog nastupa najboljeg teškaša u povijesti, Stipe Miočića. Trebao je to biti sraz protiv najboljeg borca u povijesti, Jona Jonesa, ali "Bones" se ozlijedio te je prije tjedan dana meč otkazan.

Da bi stvar bila još gora, UFC je ugovorio borbu za privremeni pojas teške kategorije, ali u njoj neće biti Miočić, već zamjenski borac za Jonesa i njega, ruski nokauter Sergej Pavlovič i britanski stroj Tom Aspinall. Rasplet u kojem uopće nećemo gledati našeg teškaša najgori je, a upravo se to i dogodilo.

Odmah nakon tog otkazivanja, krenule su priče o tome hoće li ovo biti kraj za Miočića. Treba imati na umu da ima 41 godinu na kontu i da ne mora nikom ništa dokazivati te samim tim ulaziti u borbe koje nisu za pojas. UFC nam je dao nadu jer su iz organizacije došle vijesti da će pokušati opet ugovoriti tu borbu kada se trenutni prvak oporavi, a do tada možemo samo čekati. Još jedna dobra vijest jest ta da je Miočić već naglasio da ovo nije kraj, a danas je to opet potvrdio, javlja Fightsite.

Naime, objavio je fotografiju na društvenim mrežama, gdje je u opis napisao:

"Daleko od toga da je gotovo."

Far from over. pic.twitter.com/88vYS8ofGU

