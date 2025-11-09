Ministrica kulture o odgodi izložbe "Srpkinja": "Jednostavno ne treba..."

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek komentirala je zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka za odgodu izložbe "Srpkinja", koja bi trebala biti otvorena u utorak u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Vukovaru.

Pavliček je poručio da bi organizatori morali biti svjesni da je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebice u Vukovaru. Na sličnom tragu je i ministrica.

"Jednostavno ne treba radi pijeteta, radi suživota u Vukovaru, ne treba organizirati izložbu s takvim naslovom, ja to razumijem, mislim da je njegova izjava bila balansirana", poručila je Obuljen Koržinek.

"Nemojmo stvarati atmosferu u društvu koju zapravo potenciraju ovakvi ekscesi koji se onda puno više vide u medijima", dodala je.

Ipak, rekla je da je teško ignorirati ljude u kapuljačama koji su izazvali incidente u Splitu i Zagrebu i da je policija pokrenula istragu.

"To smo osudili, zato je policija bila tamo, nažalost nijedna EU država i nijedna država u svijetu nije potpuno bez takvih ekscesnih situacija, s takvim mladim ljudima treba razgovarati, vidjeti tko ih je organizirao", rekla je ministrica, piše Dnevnik.hr.