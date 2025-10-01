Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 230.000 eura za stipendije vrhunskim sportašima

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za školarine bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima u 2025. godini, s ciljem olakšavanja pristupa obrazovanju i poticanja dual karijere sportaša. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 230.000 eura.

Natječaj je namijenjen sportašima koji žele nastaviti obrazovanje na stručnim i sveučilišnim studijima, uključujući izobrazbu trenera, kineziologiju te ostala visoka učilišta. Program ima za cilj pomoći sportašima u osposobljavanju za buduća stručna zanimanja, kao i zadržati ih u sportu kroz trenerske i druge uloge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Samo u prošloj godini subvencionirali smo školarine za 157 vrhunskih sportaša, a od početka provedbe programa dodijeljena je 681 stipendija u ukupnom iznosu od gotovo milijun eura. Na ovaj način skrbimo o sportašima i nakon njihove karijere, osiguravajući im bolje mogućnosti zaposlenja i istodobno jačajući sportski sustav“, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Prijave za natječaj otvorene su do 31. listopada 2025. godine, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva.