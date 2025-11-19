Close Menu

Ministarstvo: "Pokrenut će se prekršajni postupak protiv ribara s Vira koji je ulovio goluba ćukana!"

Ribar Šime s Vira u listopadu se pohvalio ulovom zaštićene vrste, goluba ćukana koji je težio 40 kilograma. Izgleda da ga ipak očekuju pravne posljedice

Ulov se dogodio u Kanalu Nove Povljane, u ribarsku mrežu uhvatio se golub ćukan, grdosija teška ravnih 40 kilograma koja nije baš čest gostu u ovom dijelu Jadrana. Problematično je jedino što se ovaj ulov nije smio dogoditi jer se golub ćukan nalazi na popisu ugroženih ili istrebljenih vrsta - dakle Šime ga je morao vratiti natrag u more što nije napravio.

Iz Ribarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva stoga najavljuju pokretanje prekršajnog postupka protiv ovog ribara:

"Ribarska inspekcija je provela inspekcijski nadzor, po završetku svih istražnih radnji i utvrđivanju činjenica pokrenut će se prekršajni postupak" - napisali su iz Ministarstva, piše Morski.hr.

