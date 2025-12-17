Ministar Šušnjar dobio kćer, malena dobila starinsko hrvatsko ime

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i supruga Dubravka dobili su četvrto dijete. U ponedjeljak je na svijet došla djevojčica Ruža.

"Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji", objavili su iz Vlade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šušnjar privatni život drži podalje od očiju javnosti

Ante Šušnjar rođen je 27. siječnja 1983. godine u Mostaru. Po struci je pravnik – diplomirao je 2006. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a profesionalni put započeo je kao odvjetnički vježbenik, radeći s domaćim i inozemnim klijentima. Nakon položenog pravosudnog ispita 2009. godine, upisan je u Hrvatsku odvjetničku komoru te je ubrzo otvorio vlastitu odvjetničku praksu.

Od 2012. godine partner je u odvjetničkom društvu Potočnjak & Šušnjar, gdje se specijalizirao za trgovačko i korporativno pravo, radne odnose, nekretninske transakcije te rješavanje sporova i arbitraža. Uz odvjetnički posao, od 2020. djeluje i kao stečajni upravitelj. Aktivan je i na političkoj sceni – član je Domovinskog pokreta od 2020. godine, gdje sudjeluje u radu predsjedništva, Domovinskog odbora i Suda časti.