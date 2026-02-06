Ministar Šušnjar: "Danas je Thompson vruća tema, meni su draže teme industrijske proizvodnje"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u RTL-u Danas. Govorio je o sudbini Gredelja i njegovih 300 radnika.

Ministre, Gredelj je u problemu. Vidjeli smo izjavu suvlasnika koji kaže da se Gredelj ne gasi ako država stavi 100 milijuna eura za putnički program...

- To mi djeluje kao da smo na placu ili kao neki kviz gdje netko zaželi - "Neka država da 100 milijuna pa ćemo mi..." Ne ide to baš tako. Mi smo tržišna ekonomija, postoje pravila poslovanja, postoji javna nabava koja treba biti napravljena. Postoje potrebe onih koji koriste usluge Gredelja pa ako ih oni imaju, ukoliko su u sustavu državnih kompanija, mora se provesti javna nabava, cijena, tenderi...

Jeste predstavnike vlasnika pozvali u ministarstvo?

- Mi aktivno pratimo situaciju oko Gredelja. Gredelj je važna kompanija u našem gospodarskom ekosustavu, a ja bih rekao i šire zato što je Gredelj jedina kompanija u ovom dijelu Europe koja je sposobna napraviti lokomotivu.

Je li dogovoren sastanak idući tjedan?

- Nije još dogovoreno, ali mi ih planiramo zvati sljedeći tjedan kako bismo vidjeli koje su njihove namjere. Ipak je to privatna kompanija i mi tu nemamo utjecaja.

Ima li država interesa da se uključi u rješavanje ovog problema?

- Država ima interes za svaku kompaniju koja stvara novu vrijednost i mi smo tu dužni brinuti i o privatnim i o javnim kompanijama.

Sudbina radnika je neizvjesna...

- Sudbina radnika je neizvjesna. Ja čak mislim da i nije neizvjesna. Postoje i procedure u ovakvim slučajevima. Postoji proces zbrinjavanja koji su oni pokrenuli. Samo se nadam da će ispoštovati sve zakonske obveze koje imaju prema radnicima. Mi trebamo takve radnike. Imamo i druge kompanije koje trebaju stručna znanja koja imaju radnici Gredelja.

Što je po vama u pozadini ove priče o gašenju proizvodnje? Je li to možda situacija na tržištu kako tvrdi vlasnik ili je možda u pitanju atraktivno zemljište?

- Ja nisam radio istraživanje tržišta vezano za poslove kojima se trenutačno bavi Gredelj, ali to može biti odluka vlasnika. Vidjeli ste da on ima još neke kompanije u okruženju koje se bave tim poslom. Ali, ne sumnjam ako njima bude opcija da izađu iz Gredelja da će se naći kupac koji će nastaviti ovaj posao koji vjerujem da je danas potreban i atraktivan.

Uskoro ističe deveti paket mjera. Subvencije za struju i plin su sada prepolovljene. Hoće li se sada ići prema potpunom ukidanju?

- Što se tiče mjera, mi pratimo situaciju na tržištu energije. Te mjere se dominantno tiču električne energije. Pomno smo pratili situaciju naftnih derivata. Kada smo izašli iz regulacije tih cijena - ništa se spektakularno nije dogodilo, čak su se cijene u određenom omjeru smanjile. Taj trenutak mora doći.

Je li to sad u sljedećem paketu?

- Mi sad i nemamo neku veliku regulaciju na ove cijene i pratimo situaciju. Građanima smo i najavili da ćemo postupno izlaziti kako bi oni to što manje osjetili. Je li to sad ili ne, ne mogu to sa sigurnošću reći.

Kada će se PDV na plin vratiti na 13 posto? Jesu li te analize gotove?

- Drago mi je što ste pobrojali sve te mjere da bi građani znali kako je vlada intervenirala da bi imali što priuštiviju energiju i to je jedna od mjera koja će se morati vratiti na tržišne postavke.

Kada će to biti?

- To se sve donosi u okviru ovog paketa mjera, ali to ćemo vidjeti s nadležnim ministrom Ćorićem.

Je li vlada organizacijom dočeka mimo volje grada prekršila ustav kako tvrde neki od ustavnih stručnjaka?

- Danas je Thompson vruća tema, meni su draže teme industrijske proizvodnje. Thompson je bio tabu tema, DP ga je vratio na pozornicu. Mogu reći da svi s njim pjevaju uglas.

Zadire li Vlada s tim u lokalnu autonomiju?

- Ne.

Građani su dali povjerenje gradonačelniku da donosi svoje odluke.

- Apsolutno, ali su i Vladi dali povjerenje da donosi odluke iz svog djelokruga. Vlada može u svrhu ostvarenja nacionalnih tema...

Mislite da je to bio taj slučaj?

- Ima ih niz i nije to prvi put da Vlada intervenira.

Raste industrijska proizvodnja...

- Raste, točno. U studenom imamo podatke da je rasla 8,8 posto, a na godišnjoj razini oko 3,8 posto. Ključno je da nam raste produktivnost koja je oko šest posto u ovoj godini. Mi danas imamo udio visokotehnoloških i srednjetehnoloških industrija od oko 25 posto. Međutim, mi radimo novu strategiju gdje će nam fokus biti upravo na tim industrijama. Bit će popraćena i nacionalnim sredstvima. Strategija bi trebala biti donesena do kraja prvog kvartala ove godine.