Ministar sigurnosti Federacije BIH o stanju na granici s Hrvatskom: "Božinovićeve izjave su neozbiljne i populističke"

Prema Hrvatskoj većina migranata stiže iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zbog čega su hrvatski i slovenski ministri unutarnjih poslova zatražili snage Frontexa na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da Frontex nije potreban na teritoriju Hrvatske.

Kako se BIH bori s ilegalnim migrantima, RTL-ovom reporteru Mariju Juriču u ekskluzivnom intervjuu otkrio je ministar sigurnosti Federacije BiH Ramo Isak.

Gospodine ministre, kakvo je stanje na granici s Hrvatskom i može li Bosna i Hercegovina kontrolirati sve nezakonite prelaske?

To je u nadležnosti državne granične policije, a prema informacijama kojima raspolažemo naravno da može. Dobro znate da je veliki broj akcija koje je na granicama s Republikom Hrvatskom napravila kako naša granična policija tako i naša federalna uprava policije koja je pružala određene asistencije. Odgovorno tvrdim da granična policija BIH, federalna policija i policija Republike Srpske mogu u potpunosti odgovoriti svim zadacima koje se stavljaju pred njih.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je problem što ima ljudi iz zemalja koji dolaze bez viza u BIH zrakoplovom, onda postaju ilegalni migranti i odlaze u zemlje Europske Unije. Slažete li se s tom njegovom izjavom ili ne?

Mislim da je to neozbiljna izjava. Mi veoma dobro znamo na koji način i kako dolaze određeni migranti. To su malo populističke izjave da bi na neki način skrenuo pažnju na sebe. To nije točno, mi te informacije nemamo i s njima ne raspolažemo.

Dakle vi kontrolirate apsolutno sve one koji zrakoplovima dolaze iz tih zemalja za koje ministar kaže da su problematične?

Naše agencije kontroliraju sve, vode se kvalitetne evidencije, provjerava se o kakvim se ljudima radi. Razmjenjuju se operativni podaci, kako između nas tako i između drugih država, tako da su to samo informacije na neki način populističke, ništa drugo.

Je li Bosna i Hercegovina podigla razinu sigurnosti nakon događaja na Bliskom istoku i jeste li pojačali prisutnost policije pred određenim institucijama?

Tu informaciju su me pitali naši lokalni mediji. To nije točno, mi nismo podigli nikakvu razinu sigurnosti. Naravno da imamo tih političara koji malo na populistički način pokušavaju doći do biračkog tijela. Ja sam profesionalac i 90 posto naših ljudi koji rukovode tim službama, posebno policijskim agencijama, su profesionalci struke pa mi ne obraćamo pažnju na populističke izjave. Mi gledamo operativne izjave i sve ono što je potrebno da bi se poduzele određene mjere da naši građani budu sigurni - i Hrvati, Bošnjaci i Srbi te svi ostali koji žive u BIH.

Rekli ste da surađujete i s obavještajnom zajednicom. Imaju li oni nekakav prijedlog za policiju, gdje trenutačno vide potencijalni problem?

Sve što dobijemo od informacija, poduzimamo određene mjere i odgovorimo na zadatak. Naši policajci dobivaju nagrade od susjednih država jer rade profesionalno. Dakle policajci Bosne i Hercegovine, nebitno je li to Federacija ili Republika Srpska, rade profesionalno i sigurno odgovaraju svojim zadacima kako treba - kazao je za RTL.