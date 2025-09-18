Ministar Radovan Fuchs obašao vrijednu investiciju u Splitu

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita predstavio je radove na izgradnji Centra za naprednu analitiku i podršku razvoju mediteranskih poljoprivrednih proizvoda na lokaciji Duilovo. Riječ je o najvećem infrastrukturnom iskoraku u ovoj ustanovi od strateške važnosti za Split i Dalmaciju vrijednom 18,5 milijuna eura, a koji se financira bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost te projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT).

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša jedno je od najstarijih znanstvenih središta u Hrvatskoj s poviješću koja seže u 1894. godinu, kada je, još u vrijeme Austro-Ugarske, osnovana tadašnja „Kemično gospodarstvena pokušajna postaja“. Primarna misija bila je unaprjeđenje dalmatinske poljoprivrede, posebice vinogradarstva i maslinarstva, kroz kemijske i mikroskopske analize, proučavanje bolesti kultura te savjetodavnu podršku proizvođačima. Tijekom više od stoljeća postojanja Institut je mijenjao imena i organizacijske oblike, no njegova uloga u razvoju mediteranske poljoprivrede ostala je neupitna. Od 1964. godine nosi današnji naziv, a u kontinuitetu djelovanja ističe se kao spona između tradicije i suvremenih znanstvenih dostignuća.

Gradilište su danas posjetili ministar Radovan Fuchs, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Jako sam sretan i zadovoljan što je upravo ovaj institut u mogućnosti da se proširi u ovom prekrasnom prostoru. To je jedan od puno investicijskih zahvata koje ministarstvo radi u SDŽ. Kad bismo pobrojali sve što je uloženo i što se ulaže, mislim da bih mogao reći da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih jedan od najvećih investitora u županiji. Želim svima puno uspjeha, imamo puno istraživača koji će ovdje pronaći idealne uvjete rada i najnoviju opremu", kazao je ovom prigodom ministar Fuchs.

Važnost instituta naglasio je i župan Boban.

"Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je jedna od najznačajnijih institucija i ustanova na području SDŽ u istraživačkom i znanstvenom smislu, a bavi se upravo onim što je nama od iznimne važnosti. Zbog toga je ova investicija važna za našu županiju. Dobivajući novi prostor i nove uvjete rada, dobiva se još jedna dodatna dimenzija, a ono što moram reći - ostale ustanove u sinergiji s institutom mogu polučiti velike rezultate, također i institut s njima. Kad govorim o sinergiji, prvenstveno mislim na naš CEKOM u Trilju, mislim i na odjel poljoprivrede pri splitskom Sveučilištu, isto tako mislim i na naš Galenski laboratorij. Ta nadogradnja može dati iznimno kvalitetan krajnji proizvod", kazao je župan.

"Očekujem daljnju suradnju između ovog instituta i fakulteta poljoprivrede otvorenog u Sinju. Bitno je da svim snagama idemo naprijed jer mislim da su poljoprivreda i proizvodnja bitne za razvoj našeg područja", kaže Šuta.

U Centru će se uspostaviti polivalentni analitički laboratorij s trima specijaliziranim jedinicama – za metabolomiku, funkcionalnu genomiku i elementarni sastav ekosustava, što predstavlja veliki iskorak za dalmatinsko maslinarstvo i vinogradarstvo.

"Projekt je vrijedan 18.5 milijuna eura. Naš budući centar bit će opremljen suvremenom znanstvenom opremom. Izgradnjom centra, naš kapacitet u smislu istraživačkog rada značajno će porasti. Ovo je za nas povijesni dan i prekretnica", kazala je ravnateljica Katja Žanić.