Ministar Glavina o FALIŠ-u: Treba razumjeti hrvatske branitelje

Podsjetimo, prema prvim nepotpunim podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je tijekom prvih osam mjeseci ove godine ostvareno 17,2 milijuna dolazaka i 89,8 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja rast od +2 posto u dolascima i +0,5 posto u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno preko 86 milijuna noćenja, na kontinentu gotovo 2 milijuna noćenja, dok je u gradu Zagrebu ostvareno 1,8 milijuna noćenja, piše N1.

Koncept cjelogodišnje destinacije

Tonči Glavina navodi da i dalje imamo rekordni turistički promet: "Prvi put u povijesti taj rast nije generiran u srpnju i kolovozu. Doprinosimo ciljevima da Hrvatsku pretvorimo u destinaciju u kojoj je vremenski i prostorno ravnomjernije raspoređen turizam. Rast imamo jer je generiran u predsezoni, u glavnom dijelu turističke sezone, u srpnju i kolovozu, smo imali blagi pad. U glavnom dijelu godine i ne tražimo povećanje brojki jer smo na rubu nosivih kapacitete i u vidu infrastrukture, kvalitete života. U cijelom nizu svjetskih destinacija imate ljudi koji su nezadovoljni turizmom i to je posljedica overturizma. Nama je cilj da turizam učinimo otpornijim, da zadržimo brojke gostiju, da povećamo prihode, da imamo rast prometa u predsezoni i postsezoni. Očekujemo da će postsezona biti dobra i kada bi uspjeli ponoviti brojke od prošle godine, to bi bilo izvanredno."

"Sigurno bi brojke bile bolje da smo imali bolju i veću cjenovnu konkurentnost, o tome pričam, apeliram i upozoravam, kao Vlada se aktivno time bavimo. Došli smo do toga da ako ne povećamo konkurentnost naših cijena za iduću i sljedeće godine, onda se može dogoditi da nemamo ovakve rezultate i to nam je najveći izazov. Ne govorimo samo o turističkim djelatnostima, povećavanje cijene se najviše reflektira u trgovini", dodaje ministar.

Sunce i more

Glavina ističe da su dominantni hrvatski turistički proizvodi sunce i more: "U turističkoj predsezoni nama dolaze gosti koji imaju veću platežnu moć, koji više troše, odsjedaju u hotelima višeg standarda, koji se hrane u restoranima i koji konzumiraju turističke proizvode. U sezoni dolaze budžet gosti, gosti koji traže da najkvalitetnije potroše svaki mogući euro. Ako imate istu strukturu cijena za različitu strukturu gostiju dolazi do toga da će potrošnja biti uvećana u jednom dijelu sezone, a umanjena u drugom."

O FALIŠ-u

Glavina je komentirao i jučerašnji festival FALIŠ u Šibeniku: "Sve ono što se dogodilo u Šibeniku je potvrdilo ono što mi cijelo vrijeme govorimo, da se ovdje stvara umjetna histerija i umjetna slika koju stvara politička ljevica. U Hrvatskoj postoji sloboda umjetničkog izražavanja i sloboda medija. Imamo pravo kao politička opcija i stranka desnog centra imati svoj stav oko sadržaja koji mi ne konzumiramo, kada pogledate neke aktere i što je bilo najavljeno da će se održavati, mi se s tim ne slažemo i to nije nešto što želimo konzumirati.

Treba razumjeti hrvatske branitelje jer su oni najviše zaslužni i za hrvatsku slobodu i za zaštitu digniteta Domovinskog rata koji je temelj Hrvatske. Ako osjete da se to dovodi u pitanje, reagiraju emotivno. Moramo imati suživot, ali i priliku na neslaganja. Ako smo na koncertu na kojem pjevamo o ljubavi, domoljublju i zajedništvu gdje nas ima pola milijuna, a na festivalu će biti 50-ak ljudi. Za festivale nisam znao i velika većina hrvatskih građana, a sada znamo svi i oni su u tom smislu postigli svoj cilj."