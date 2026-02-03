Ministar Glavina: "Cijeli svijet nam se divi kako smo uz naše sportaše"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina na HRT-u komentirao je doček brončanih rukometaša, status Hrvatske kao sportske velesile te značajna ulaganja u sport.

Osvrnuo se i na nadolazeće Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini.

"Poznati smo kao sportska velesila, cijeli svijet nam se divi"

Glavina je na početku komentirao doček rukometaša u Zagrebu, istaknuvši kako takve slike obilaze svijet i pokazuju koliko je nacija vezana uz svoje sportaše.

"Poznati smo kao sportska velesila, a cijeli svijet nam se divi kako smo uz naše sportaše i kako ih dočekujemo. Mali djelić motivacije našim sportašima je to što znaju da cijela nacija stoji iza njih i da će ih adekvatno dočekati. Bez obzira na medalje i nagrade, sigurno je najljepši trenutak taj doček", rekao je Glavina.

Dodao je kako je ispravno da se nacionalne reprezentacije dočekuju u glavnom gradu te uputio poruku gradskoj vlasti.

"To je naša nacionalna reprezentacija, primjereno je da budu dočekani u glavnom gradu svih Hrvata. Ne smije se više dogoditi da zbog ideološke isključenosti i jeftinih političkih poena netko razmišlja da im to uskrati. Bilo bi mi drago da su svi bili tamo, i gradonačelnik Tomašević.

Ovo je trenutak kada kao nacija iskazujemo veselje za uspjeh i to moramo slaviti svi. Pozivam ih unaprijed da ubuduće dočeke radimo zajedno, onako kako treba, jer ovi dečki to očekuju", poručio je ministar.

"Bitni su ljudi i timski duh"

Osvrnuvši se na uspjeh rukometaša, Glavina je naglasio snagu kolektiva i kvalitetu stručnog rada.

"Fascinantno mi je da je ovo nova generacija i da dobar dio njih ne igra ključne uloge u klubovima. Međutim, kada su zajedno i kad igraju za Hrvatsku, svi su ključni igrači. Tada su za klasu bolji nego u klubu i pokazuju nevjerojatan timski duh", kazao je.

Istaknuo je kako je Hrvatska, iako mala zemlja, u sportskom smislu iznimno velika nacija.

"Vjerujem da su naši sportski uspjesi vezani uz našu sportsku struku, trenere koji stvaraju te sportaše. Ljudi čine razliku - naši treneri te sportaši sa željom za natjecanjem i pobjedničkim duhom", rekao je Glavina, dodajući kako je cilj povećati broj mladih u sportu jer ih on uči vrijednostima za cijeli život.

"Nikad nismo više uložili u sport nego ove godine"

Ministarstvo je ove godine za sport osiguralo dodatnih 65 milijuna eura, čime se ukupan iznos popeo na 193 milijuna eura.

"Prije deset godina zatekli smo proračun od 28 milijuna eura, a danas je preko 190 milijuna, dakle usedmerostručili smo ulaganja. Tih 65 milijuna eura nije konačan iznos, očekujem da ćemo godinu završiti sa 75. Posebno smo napravili i dva nova programa za klubove, što su ulaganja bez presedana", pojasnio je.

Naglasio je i revoluciju u ulaganjima u sportsku infrastrukturu.

"Cijeli proračun za sport podigli smo za 30 posto, a onaj za infrastrukturu za 100 posto. Gradimo diljem Hrvatske preko 500 objekata - dvorane, nogometna igrališta i terene. Istodobno smo donijeli političke odluke koje se tiču gradnji novih stadiona u Zagrebu i Splitu. Već smo debelo u izgradnji kampa u Gorici, a nedavno smo donijeli odluku o izgradnji Nacionalnog centra vodenih sportova", izjavio je Glavina.

"Naši skijaši i skijašice bi mogli iznenaditi na Zimskim olimpijskim igrama"

Na kraju se osvrnuo i na nadolazeće Zimske olimpijske igre te nastupe hrvatskih skijaša i skijašica.

"Prateći ih ove i prošle godine, stvorili smo ogromna očekivanja. Vratili su skijanje u svjetski vrh. Oni su vrhunski sportaši i još bolji ljudi te bi nas, ako im se sve poklopi, mogli pozitivno iznenaditi na ZOI. Nadam se ubrzo nekom dočeku i našim olimpijcima iz Cortine. Napravili su puno, 14 sportaša nije mala stvar, i želimo im puno sreće", zaključio je Glavina.