Ministar Božinović o incidentu na festivalu u Benkovcu: "Branit ćemo hrvatske vrijednosti"

Dan nakon sramotnog incidenta u kojem su huligani, zajedno s braniteljima prekinuli predstavu 'Ubu ovo ono' na festivalu 'Nosi se' u Benkovcu, ne stišavaju se reakcije. Organizatorica Melita Vrsaljko pretrpjela je brojne uvrede, čak su je i fizički napali, a tvrdi kako je policija znala za dolazak navijača iz Zadra.

"Policajaca je bilo jako puno, što sugerira da su organi reda zaključili da je riječ o događaju visokog rizika. Ako je tako, zašto policija nije snimala prosvjednike?", napisala je na društvenim mrežama.

"Taj smo rat dobili, ali nisam siguran da to svi razumiju"

O cijelom incidentu oglasio se i ministar policije Davor Božinović. On je potvrdio za Večernji list kako u PU zadarsku ide stručni tim koji će utvrditi zakonitost policijskog postupanja.

"Dok se utvrđuju činjenice, ne mogu komentirati slučaj, ali mogu reći da ćemo mi sigurno braniti demokraciju i vrijednosti na kojima počiva naša država, za koju smo se borili, pa i protiv sistema jednoumlja. Taj smo rat dobili, ali nisam siguran da to svi razumiju", poručio je Božinović.

Zadarska policija tek kreće u istragu, no i oni će se naći pod lupom jer stiže stručni tim koji će utvrditi je li se moglo postupiti bolje. Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.