Ministar Beroš o novim slučajevima trovanja: "Imamo šest novih pacijenta, nisu pili iste napitke. Ako treba, uključit će se i SOA"

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u srijedu još nekoliko novih slučajeva trovanja gaziranim pićima.

Prvi takav slučaj, nakon kojeg su se u javnosti počele širiti poruke upozorenja, dogodio se u Rijeci. Muškarac koji je u kafiću popio gaziranu vodu završio je u bolnici zbog sumnje na kemijsku ozljedu jednjaka. Kasnije su u Zagrebu prijavljena još tri slučaja trovanja, piše Dnevnik.hr.

"Sve institucije rade svoj posao, zdravstveni sustav je spreman na ove izazove. Postupamo sukladno protokolu. U svim slučajevima pravodobno je obaviještena policija, Državni inspektorat i DORH", rekao je Beroš.

Od jučer je novih četvero u KBC Zagreb, jedan bolesnik je zaprimljen u Vinogradsku bolnicu, dok je jedan prijavljen u Varaždinu. Svi imaju lakše simptome i svi će biti otpušteni na kućno liječenje.

Tek se treba utvrditi jesu li svi u vezi s konzumacijom gaziranih pića. Za sada je sigurno da su dva slučaja povezana direktno s konzumacijom gaziranih pića.

Na pitanje zašto se toliko čekalo sa službenim informacijama te dopustilo da se u javnosti širi panika, ministar Beroš je objasnio da su se čekali nalazi i da su "u javnost izašli kad smo utvrdili da postoji opasnost".

"Tek kada se pojavilo više slučajeva, krenuli smo u obavještavanje javnosti"; objasnio je Beroš i dodao kako su informacije koje su se širile aplikacijama za poruke i društvenim medijima bile lažne i s lažnim fotografijama, a puštene su u javnost da bi širile paniku.

Policija provodi istraživanja o tome.

"Naša situacija je bila promptna i reakcija je bila pravovremena. Osobno sam bio na Rebru", rekao je.

"Do detalja, samo načelna preporuka, treba piti vodu iz vodovodne mreže. Nije na meni da zabranjujemo proizvode, ali to razgovaramo, ipak za to treba analiza, to će utvrditi i odlučiti sve institucije nadležne za to", zaključio je ministar.

Čekaju se i rezultati analize pića, koji će biti poznati u srijedu, a o tome e biti obaviješten Državni inspektorat. U tijeku je i policijska istraga te postupanje DORH-a.

Odluku o povlačenju proizvoda s tržišta može donijeti jedino Državni inspektorat.