Milinović o velikim rizicima poroda kod kuće: "Nikad ne bih u tome sudjelovao"

Gradonačelnik Gospića i bivši ministar zdravstva Darko Milinović je na N1 televiziji govorio o rizicima izvanbolničkog poroda. Ova je tema aktualna nakon što je tijekom prošlotjednog poroda blizanaca u stanu u Zagrebu jedno dijete preminulo.

Milinović je podsjetio da je tijekom svog ministarskog mandata zatvorio nekoliko rodilišta zbog činjenice da nisu imala mogućnost "hitnog operativnog dovršenja poroda". "Sestre primaljstva su kompetentne voditi fiziološki porod u bolnicama po zakonu. Međutim, postavlja se vrlo jasno pitanje, nitko ne može garantirati da on u jednom trenutku neće postati patološki", rekao je.

"Jedan sasvim normalan porod, imali smo takav slučaj nedavno, otkucaji bebe odjednom padnu na 50. Ako se ne reagira u roku od 10 minuta, možete izgubiti dijete", dodao je, naglasivši da se on kao ginekolog nikada ne bi upustio u rizik poroda kod kuće.

"Blizanačka trudnoća je visokorizična trudnoća"

Osvrnuo se na pitanje zašto primalje ne mogu obavljati posao izvan bolnica ako zakon već dozvoljava porod kod kuće.

"To jest kontradikcija. Postoji niz formalno-pravnih pitanja. Tko to dijete prijavljuje? Prijavljuje li ga majka? Postoji mogućnost za trgovanje bebama. Postavljam pitanje, tko će prijaviti to dijete? Tko će ustanoviti da je baš ta majka rodila to dijete", upitao je.

"Što se tiče ovog poroda u kojem je preminuo jedan od blizanaca, da se on dovršio primjerice u Petrovoj, oba bi djeteta bila živa. To je rekao Goluža koji vjerojatno ima više iskustva. Blizanačka trudnoća je visokorizična trudnoća. Nema tog ginekologa koji će sa stopostotnom sigurnošću reći da će neki porod biti fiziološki, a ne patološki", nastavio je.

"Nitko se ne usudi potpisati da će porod kod kuće završiti dobro"

"Žena može roditi i u autu. Imali smo niz slučajeva rodilja koje su se porodile kod kuće. To treba regulirati vrlo, vrlo strogo. Volio bih vidjeti kolegu koji bi potpisao da će taj i taj porod dobro proći jer postoji i niz situacija nakon poroda, kada dođe do velikog krvarenja uslijed atonije uterusa, kada je bitno da se reagira unutar pet minuta, jer ako ne reagirate, gubite ženu", upozorio je.

"Vjerojatno je problem donošenja zakona kod nas što se nitko ne usudi potpisati da su stvoreni svi preduvjeti da će porod, koji je žena odlučila dovršiti kod kuće, završiti fiziološki dobro", napomenuo je. Naveo je primjer poroda koji je započeo savršeno uredno, a da je u roku 10 minuta odjednom morao biti dovršen carskim rezom.

"Ja ne bih sjedio u tom Povjerenstvu, ne bih to potpisao i nikad ne bih sudjelovao u porodu izvan bolnice, odnosno negdje gdje ne postoji mogućnost hitnog dovršenja poroda", zaključio je.