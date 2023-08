Milijunski razlaz: Evo koliko je Igor Bišćan 'koštao' Dinamo

Igor Bišćan napustio je Dinamo iako je Dario Šimić uvjeravao da trener 'plavih' uživa njegovo puno povjerenje. Ekspresno je stigla zamjena i Sergej Jakirović je preuzeo Zagrepčane.

Dinamo je takve rošade morao pokriti i s financijske strane pa je Bišćanu za otkaz isplatio 600 tisuća eura. Drugim riječima, Bišćan je u otpremnini dobio iznos jednogodišnjeg ugovora, što mu je i stajalo u ugovoru s hrvatskim prvakom, piše 24 sata.

Isto tako, otpremnine je dobio i njegov stručni stožer koji su činili Ante Tomić, Renato Pilipović i Vedran Naglić. Njih trojica podijelili su dodatnih otprilike 400 tisuća eura.

Pa je Dinamo u cijeloj priči ostao bez oko milijun eura u klupskoj blagajni.

Dodavši na to i odštetu između 250 i 300 tisuća eura koliko su 'plavi' isplatili Rijeci za Jakirovića, cijeli posao Dinamo je koštao oko 1,3 milijuna eura.

Naravno, svemu se treba pribrojiti i iznos koji će Jakirović zarađivati u Dinamu, no on još nije poznat. Budući da je bio vrlo traženo ime i prije početka same sezone, za pretpostaviti je da bi cjelokupna suma, uz Jakirovićevu godišnju plaću, mogla dosegnuti otprilike 2 milijuna eura.