Milijunska prevara u Dalmaciji: Poljak (54) i Hrvatica (52) pod istragom, doznaju se detalji

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU Šibensko-kninske u suradnji s Poreznom upravom, Područnim uredom u Šibeniku i Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim državljaninom Poljske i 52-godišnjom hrvatskom državljankom, osumnjičenima za počinjenje kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju u pokušaju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 54-godišnjak, u svojstvu direktora trgovačkog društva sa sjedištem u Pirovcu, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za navedeno trgovačko društvo na štetu državnog proračuna, u lipnju 2024. godine dostavio ispravak obrasca PDV-a za travanj 2024. godine u kojem je neistinito iskazao pravo na pretporez u iznosu od 650.000 eura, koji je pretporez obračunao na temelju krivotvorene dokumentacije o kupnji pokretne imovine od trgovačkog društva sa sjedištem u Šibeniku, a koji pretporez od nadležnih tijela nije priznat.

Daljnjim istraživanjem je također utvrđeno da su 54-godišnjak, u svojstvu direktora navedenog trgovačkog društva sa sjedištem u Pirovcu te 52-godišnjakinja u svojstvu odgovorne osobe sa sjedištem u Šibeniku, zajednički s ciljem da na štetu državnog proračuna pribave protupravnu imovinsku korist za trgovačko društvo sa sjedištem u Šibeniku, sklopili predugovor o zakupu zemljišta bez potrebnih dozvola za namjeravanu izgradnju, a na temelju kojeg je 54-godišnjak u ožujku 2024. godine u ime trgovačkog društva sa sjedištem u Pirovcu izdao račun za predujam u iznosu od 1.500.000 eura, te s ciljem nezakonitog ostvarivanja prava na pretporez za trgovačko društvo sa sjedištem u Šibeniku, po sklapanju ugovora o cesiji u vrijeme blokade računa svih sudionika, 52-godišnjakinja je Poreznoj upravi iskazala pravo na pretporez u iznosu od 300.000 eura, a što Porezna uprava svojim nadzorom nije priznala.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.