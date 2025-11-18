Milijuni ljudi diljem svijeta imaju problema s internetom, evo o čemu se radi

Zbog tehničkog problema na Cloudflareu, prestale su raditi internetske stranice poput platforme X (ranije poznate kao Twitter), ChatGPT-a, stranice za recenziranje filmova Letterboxd, kladionice Bet365 i tvrtke za plaćanje Sage. Tijekom pokušaja otvaranja ovih stranica, pojavljuje se poruka o pogrešci zbog koje se one ne mogu učitati, prenosi Jutarnji list.

Cloudflare je internetska infrastruktura koja nudi mnoge ključne alate, poput onih koji štite web-stranice od kibernetičkih napada i osiguravaju da ostanu online tijekom većeg priljeva korisnika.

- Cloudflare je svjestan problema koji potencijalno utječe na više korisnika i istražuje ga - priopćili su iz tvrtke, navodeći da su popravili alate Access i WARP, iako se radi o tehničkim uslugama, stoga bi se problemi mogli nastaviti.

Također dodaju da nastavljaju raditi na obnavljanju drugih usluga.

Down Detector, koji prati prekide u radu internetskih stranica, također je bio pogođen tehničkim problemima. Naknadno je pokazao dramatičan porast problema.

Pogođeni korisnici vidjeli su poruku koja je ukazivala na "internu pogrešku poslužitelja na Cloudflareovoj mreži". U njoj se posjetitelje stranica tražilo da "pokušaju ponovno za nekoliko minuta". Kod otvaranja ChatGPT-a pojavljuje se poruka: “Odblokirajte challenges.cloudflare.com da biste nastavili”.